بتكلفة 90 مليون جنيه أبو قير للأسمدة تعتزم إنشاء محطة طاقة شمسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:48 مساءً - تستعد شركة “أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية” التوسع في استخدام الطاقة الجديدة المصرية، خلال الفترة المقبلة لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة.

وأشارت مصادر بشركة أبوقير للأسمدة "لكلمتك" أن الشركة أسندت أعمال تنفيذ محطة طاقة شمسية قدرة 2.5 ميغاواط إلى الهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ هذه الخطوة.

وأن التكلفة الاستثمارية لإنشاء المحطة الشمسية تصل إلى نحو 90 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ تقارب 6 أشهر.

وأعلنت شركة “أبوقير للأسمدة” في تصريحات سابقة، نيتها التحول جزئيًا إلى الاعتماد على الهيدروجين، والبدء في إجراءات مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين.

وبدأت الهيئة العربية للتصنيع أعمال تنفيذ المشروع عقب إصدار أمر الإسناد مباشرة، وسيتم الانتهاء من تنفيذ المحطة وبدء تشغيلها قبل بداية الصيف القادم، إذ تسير أعمال المشروع وفق الاستراتيجية وجدول التنفيذ الموضوع.

محطة طاقة قابلة للزيادة

وأشار المصدر إلى أن المحطة الشمسية قابلة لزيادة قدرتها الإنتاجية من 2.5 إلى وفق خطط الشركة. “تركيب محطات الطاقة الشمسية يأتي في الأساس لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو المولدات، وبدء الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي، مشيرا إلى جدوى التوسع في استغلال الطاقة المتجددة لتغذية الأحمال الصناعية بالشركة”.

إيرادات بإجمالي 28,87 مليار جنيه

وحققت “أبوقير للأسمدة” المصرية، إجمالي إيراد بـنحو 28.87 مليار جنيه خلال العام المالي 2023- 2024 مقارنة بنحو 28.59 مليار جنيه خلال العام السابق، وبنسبة زيادة قدرها 57% عما هو مخطط وزيادة 1% عن العام السابق، وفق بيان اجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023/2024.

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