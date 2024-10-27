مقتل أحد أبناء قبيلة الصيعر الحضرمية بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مقتل أحد أبناء قبيلة الصيعر الحضرمية بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فركش».. المنتج أحمد الجنايني يعلن انتهاء تصوير مسلسل «موضوع عائلي 3 (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فركش».. المنتج أحمد الجنايني يعلن انتهاء تصوير مسلسل «موضوع عائلي 3 (صورة) - أخبار كلمتك

طرح 8521 قطعة أرض سكنية في 20 مدينة جديدة.. طريقة التقديم وشراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

طرح 8521 قطعة أرض سكنية في 20 مدينة جديدة.. طريقة التقديم وشراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

انخفاض كبير في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

انخفاض كبير في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى - أخبار كلمتك

بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى - أخبار كلمتك

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

بتكلفة 90 مليون جنيه أبو قير للأسمدة تعتزم إنشاء محطة طاقة شمسية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بتكلفة 90 مليون جنيه أبو قير للأسمدة تعتزم إنشاء محطة طاقة شمسية - أخبار كلمتك

بتكلفة 90 مليون جنيه أبو قير للأسمدة تعتزم إنشاء محطة طاقة شمسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:48 مساءً - تستعد شركة “أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية” التوسع في استخدام الطاقة الجديدة  المصرية، خلال الفترة المقبلة لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة. 

وأشارت مصادر بشركة أبوقير للأسمدة "لكلمتك" أن الشركة أسندت أعمال تنفيذ محطة طاقة شمسية قدرة 2.5 ميغاواط إلى الهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ هذه الخطوة.

وأن التكلفة الاستثمارية لإنشاء المحطة الشمسية تصل إلى نحو 90 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ تقارب 6 أشهر.

وأعلنت شركة “أبوقير للأسمدة” في تصريحات سابقة، نيتها التحول جزئيًا إلى الاعتماد على الهيدروجين، والبدء في إجراءات مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين.

وبدأت الهيئة العربية للتصنيع أعمال تنفيذ المشروع عقب إصدار أمر الإسناد مباشرة، وسيتم الانتهاء من تنفيذ المحطة وبدء تشغيلها قبل بداية الصيف القادم، إذ تسير أعمال المشروع وفق الاستراتيجية وجدول التنفيذ الموضوع.

 

محطة طاقة قابلة للزيادة

وأشار المصدر  إلى أن المحطة الشمسية قابلة لزيادة قدرتها الإنتاجية من 2.5 إلى وفق خطط الشركة. “تركيب محطات الطاقة الشمسية يأتي في الأساس لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو المولدات، وبدء الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي، مشيرا إلى جدوى التوسع في استغلال الطاقة المتجددة لتغذية الأحمال الصناعية بالشركة”.

 

إيرادات بإجمالي 28,87 مليار جنيه 

 

وحققت “أبوقير للأسمدة” المصرية، إجمالي إيراد بـنحو 28.87 مليار جنيه خلال العام المالي 2023- 2024 مقارنة بنحو 28.59 مليار جنيه خلال العام السابق، وبنسبة زيادة قدرها 57% عما هو مخطط وزيادة 1% عن العام السابق، وفق بيان اجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023/2024.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مدبولي: مؤتمر قمة المناخ عُقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق