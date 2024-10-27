مقتل أحد أبناء قبيلة الصيعر الحضرمية بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مقتل أحد أبناء قبيلة الصيعر الحضرمية بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فركش».. المنتج أحمد الجنايني يعلن انتهاء تصوير مسلسل «موضوع عائلي 3 (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فركش».. المنتج أحمد الجنايني يعلن انتهاء تصوير مسلسل «موضوع عائلي 3 (صورة) - أخبار كلمتك

طرح 8521 قطعة أرض سكنية في 20 مدينة جديدة.. طريقة التقديم وشراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

طرح 8521 قطعة أرض سكنية في 20 مدينة جديدة.. طريقة التقديم وشراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

انخفاض كبير في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

انخفاض كبير في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى - أخبار كلمتك

بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى - أخبار كلمتك

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

تحذيرات مهمة.. حالة الطقس في مصر غدا الاثنين 28 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تحذيرات مهمة.. حالة الطقس في مصر غدا الاثنين 28 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

تحذيرات مهمة.. حالة الطقس في مصر غدا الاثنين 28 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:45 مساءً - حالة الطقس غدا.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس وهذه أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدا الاثنين 28 أكتوبر 2024، على كافة المحافظات والمدن المصرية.

حالة الطقس غدا الاثنين

توقعت الأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن يسود غدا طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس

حالة الطقس غدا

وكشفت الأرصاد عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، وتتمثل في الآتي:

الشبورة المائية

حذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، نوهت على السائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

الشبورة المائية

نشاط الرياح

وكشفت الأرصاد عن نشاط رياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

الطقس غدا

ونصحت الأرصاد الجوية بارتداء الملابس الخريفية تجنبا للإصابة بنزلات البرد، خاصة مع وجود طقس بارد في الليل والساعات الأولى من الصباح.

نشاط الرياح

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة ارتداء الملابس الخريفية أثناء الذهاب للمدارس، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة خاصة في الصباح الباكر.

درجات الحرارة غدا الإثنين

- القاهرة والوجه البحري العظمى 29، الصغرى 18.

- السواحل الشمالية العظمى 27، الصغرى 20.

- جنوب سيناء العظمى 32، الصغرى 22.

- شمال الصعيد العظمى 30، الصغرى 16.

- جنوب الصعيد العظمى 33، الصغرى 18.

اقرأ أيضاً
«أجواء باردة».. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الأحد 7 أكتوبر 2024

بيان عاجل من «الأرصاد».. تفاصيل درجة الحرارة اليوم وحالة الطقس في مصر

مائل للبرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 25 أكتوبر 2024

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق