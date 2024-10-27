تحذيرات مهمة.. حالة الطقس في مصر غدا الاثنين 28 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:45 مساءً - حالة الطقس غدا.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس وهذه أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدا الاثنين 28 أكتوبر 2024، على كافة المحافظات والمدن المصرية.

حالة الطقس غدا الاثنين

توقعت الأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن يسود غدا طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وكشفت الأرصاد عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، وتتمثل في الآتي:

الشبورة المائية

حذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، نوهت على السائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

نشاط الرياح

وكشفت الأرصاد عن نشاط رياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الطقس غدا

ونصحت الأرصاد الجوية بارتداء الملابس الخريفية تجنبا للإصابة بنزلات البرد، خاصة مع وجود طقس بارد في الليل والساعات الأولى من الصباح.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة ارتداء الملابس الخريفية أثناء الذهاب للمدارس، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة خاصة في الصباح الباكر.

درجات الحرارة غدا الإثنين

- القاهرة والوجه البحري العظمى 29، الصغرى 18.

- السواحل الشمالية العظمى 27، الصغرى 20.

- جنوب سيناء العظمى 32، الصغرى 22.

- شمال الصعيد العظمى 30، الصغرى 16.

- جنوب الصعيد العظمى 33، الصغرى 18.