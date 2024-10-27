سلطات مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة بقيمة 2 مليون جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:44 مساءً - تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب حاول تهريب 18 ألف قرص مخدر إلى الخارج بالمخالفة للقانون، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأفاد مصدر في مطار القاهرة، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى تمكنت من ضبط راكب أثناء إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد على متن إحدى الرحلات الجوية، وبحوزته حوالى (18 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول") مخبأة داخل حقائبه.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (2 مليون جنيه)، وعلي الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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