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سلطات مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة بقيمة 2 مليون جنيه - أخبار كلمتك

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سلطات مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة بقيمة 2 مليون جنيه - أخبار كلمتك

سلطات مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة بقيمة 2 مليون جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:44 مساءً - تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب حاول تهريب 18 ألف قرص مخدر إلى الخارج بالمخالفة للقانون، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

وأفاد مصدر في مطار القاهرة، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى تمكنت من ضبط راكب أثناء إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد على متن إحدى الرحلات الجوية، وبحوزته حوالى (18 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول") مخبأة داخل حقائبه.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (2 مليون جنيه)، وعلي الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية،  وتولت النيابة العامة التحقيق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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