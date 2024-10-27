وزير العدل يبحث تبادل الخبرات القضائية مع سفير كازاخستان بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:44 مساءً - استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، والمستشار محمود الشريف مساعد الوزير لشئون الاعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مُشيدًا بالعلاقات التاريخية بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، خاصةً في مجال التعاون القضائي الجنائي ونقل المحكوم عليهم وتسليم المجرمين.

ومن جانبه، سلم السفير رسالة تهنئة من عظمات اسكارايف وزير العدل بجمهورية كازاخستان للمستشار عدنان فنجري وزير العدل بمناسبة توليه منصبه الوزاري، ومتمنيًا له التوفيق والسداد.

كما عبر السفير عن سعادته باللقاء، مُشيدًا بجهود الوزارة الملموسة في تطوير المنظومة القضائية، مُبديًا تطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.

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