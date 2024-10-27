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وزير التموين: تنفيذ استراتيجية لتوطين صناعة الصوامع بالتعاون مع شركة بولندية - أخبار كلمتك

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وزير التموين: تنفيذ استراتيجية لتوطين صناعة الصوامع بالتعاون مع شركة بولندية - أخبار كلمتك

وزير التموين: تنفيذ استراتيجية لتوطين صناعة الصوامع بالتعاون مع شركة بولندية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:39 مساءً - استقبل الدكتور شريف فاروق  وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، يانوش موسيالسكي الرئيس التنفيذي لشركة فيروم مصر للصوامع والتخزين،  لبحث خطط توطين صناعة صوامع الحبوب بمصر.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص  الدكتور شريف فاروق- وزير التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتوطين صناعة الصوامع بمصر بالتعاون مع شركة فيروم البولندية.

وأكد وزير التموين أهمية تبادل الخبرات مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، مع ضرورة العمل على تعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص في ملفات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وفي سياق، متصل أكد  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص في كل الملفات والمشروعات. 

وشدد  الوزير على ان الوزارة تقدم كل الدعم للمستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم في إطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية للتحالف مع القطاع الخاص في مختلف المجالات.

كما تم بحث الاجراءات التنفيذية لإنشاء المصنع الجديد الخاص بتوطين صناعة الصوامع في مصر لما له من أهمية كبيرة في توطين هذه الصناعة الحيوية وبما يساهم في زيادة السعات التخزينية للحبوب وخاصة الاقماح.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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