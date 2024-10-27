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أول رد من مدير تعليم الجيزة بعد سقوط طالب بمدرسة بالدقي - أخبار كلمتك

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أول رد من مدير تعليم الجيزة بعد سقوط طالب بمدرسة بالدقي - أخبار كلمتك

أول رد من مدير تعليم الجيزة بعد سقوط طالب بمدرسة بالدقي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:29 مساءً -  أكد سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة الجديد، في تصريحات خاصة لـ"كلمتك"، أنه لم يتسلم مهام عمله بشكل رسمي حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يتابع عن كثب حادث سقوط الطالب من الطابق الثاني بإحدى مدارس الدقي.

وأعرب عطية عن اطمئنانه على الحالة الصحية للطالب، مؤكدًا أنه خرج من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، وسيكمل علاجه في المنزل.

وعن الإجراءات التي ستتخذها المديرية إزاء هذا الحادث، فضل عطية عدم الإدلاء بأي تصريحات رسمية حتى يتسلم مهام عمله بشكل كامل خلال اليومين المقبلين.

يذكر أن طالبًا بالصف الثاني الإعدادي قد سقط من الطابق الثاني بمدرسة بالدقي، مما أثار حالة من القلق بين أولياء الأمور والمعلمين.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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