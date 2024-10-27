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منتخب مصر للجامعات يحصد ذهبية وبرونزية في الدورة العربية الجامعية الثالثة للألعاب الشاطئية - أخبار كلمتك

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منتخب مصر للجامعات يحصد ذهبية وبرونزية في الدورة العربية الجامعية الثالثة للألعاب الشاطئية - أخبار كلمتك

منتخب مصر للجامعات يحصد ذهبية وبرونزية في الدورة العربية الجامعية الثالثة للألعاب الشاطئية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:29 مساءً - هنأ أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات بعثة منتخب مصر للجامعات على أدائها المتميز، والفوز بالميدالية الذهبية، والمركز الأول في منافسات الكرة الطائرة الشاطئية (آنسات)، والميدالية البرونزية في كرة القدم الشاطئية (رجال)، بالإضافة إلى تحقيق المركز الرابع في الكرة الطائرة الشاطئية (رجال) بالدورة العربية الجامعية الثالثة للألعاب الشاطئية، والتي أقيمت في مدينة أغادير بالمغرب خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري.

منتخب مصر للجامعات يحصد ذهبية وبرونزية في الدورة العربية الجامعية الثالثة للألعاب الشاطئية بالمغرب

 

 وشارك فيها العديد من شباب الجامعات العربية من سبع دول، هي: (مصر، المغرب، تونس، موريتانيا، ليبيا، سلطنة عمان، قطر)، وتنافست الفرق في ثلاث رياضات متنوعة، هي: الكرة الطائرة الشاطئية "آنسات"، الكرة الطائرة الشاطئية "رجال"، وكرة القدم الشاطئية "رجال"


وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يعكس الجهد المبذول من اللاعبين والفرق الفنية لتشريف وطنهم، ورفع رايته في هذا المحفل الدولي الكبير، كما أن هذا الإنجاز يعزز من مكانة الجامعات المصرية على الساحة الرياضية الدولية، داعيًا إلى الاستمرار في العمل والتفاني لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، مشيرًا إلى التطور الملحوظ الذي تشهده الرياضة الجامعية المصرية، والذي يظهر من خلال الإنجازات المتتالية في مختلف المحافل الدولية، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بتعزيز مستوى الرياضة الجامعية في المؤسسات الأكاديمية المصرية.

ومن جانبه، أثنى مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات على التنظيم المتميز للبطولة، وقدم شكره لكل من سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، ود.سمير فطاجو رئيس الجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية على جهودهما الكبيرة في إنجاح هذا الحدث الرياضي، مشيدًا بأداء الطلبة والطالبات الذين شاركوا بالدورة، والجهد الكبير الذي بذلوه خلال المنافسات، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمار الإستراتيجية التي ينتهجها الاتحاد الرياضي للجامعات، والتي تهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة داخل الجامعات؛ لاكتشاف المزيد من المواهب؛ مما يسهم في دعم الأندية والمنتخبات المصرية، ويعزز من تحقيق الريادة في مجال الرياضة الجامعية إقليميًّا وعالميًّا.

 

وخلال مراسم حفل الختام، قام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بتكريم حمد كرم الكعبي أمين عام الاتحاد الرياضي العربي للجامعات، ود.سمير فطاجو الرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية، وتم إهداؤهما درع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، كما تم منح هدايا تذكارية مصرية  لرؤساء الوفود المشاركة في البطولة، التي اتسمت بروح المحبة والإخاء بين أبناء وبنات الدول العربية الشقيقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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