عبد العاطي يعقد لقاءً افتراضياً مع ممثلي الجالية المصرية في قطر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:22 مساءً - شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد 27 أكتوبر في لقاء افتراضي مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في قطر بحضور السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية في قطر، وذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة مع الجاليات المصرية بالخارج.

وأكد الوزير عبد العاطي على حرص وزارة الخارجية والهجرة على تيسير الخدمات والمعاملات القنصلية لأبناء الجالية المصرية وتطوير منظومة العمل القنصلي عبر رقمنة الخدمات القنصلية لسرعة إنجاز المعاملات القنصلية المقدمة للمواطنين المصريين بالخارج.

وأعرب الوزير عن حرصه على متابعة أوضاع الجالية المصرية في قطر، منوهاً إلى أنه سبق وأن التقى بممثلي الجالية خلال زيارته إلى الدوحة في 31 يوليو، واستعرض الوزير عدد من الموضوعات القنصلية أبرزها مسألة توفير تأشيرات عمل جديدة للمصريين في قطر في ستة قطاعات تشمل البترول والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصحة والتعليم، فضلاً عن إطلاق عدد من المبادرات لخدمة المصريين بالخارج منها مبادرة السيارات ومبادرة تسوية الموقف التجنيدي وغيرها من المبادرات التي تستهدف تقديم خدمات ملموسة تنعكس إيجابياً على أبناء الجالية المصرية.

كما أشار وزير الخارجية إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به الجاليات المصرية في دعم مصر خاصة في ظل ما تتعرض له من تحديات إقليمية ودولية تستدعي تكاتف كافة جهود أبناء الوطن سواء في الداخل أو الخارج للحفاظ على المصالح الوطنية.

وأكد على حرص الدولة المصرية على تطوير آليات التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج، وتقديم التيسيرات والمزايا التي تعزز من ترابطهم مع وطنهم الأم.

من جانبه، أكد السفير نبيل حبشي أن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج لن تدخر جهدا في تلبية احتياجات المصريين في الخارج ودراسة كافة المقترحات التي يطرحونها بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية في إطار الدور المحوري الذي يقومون به في دفع عملية التنمية الشاملة بالدولة.