مقتل أحد أبناء قبيلة الصيعر الحضرمية بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مقتل أحد أبناء قبيلة الصيعر الحضرمية بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فركش».. المنتج أحمد الجنايني يعلن انتهاء تصوير مسلسل «موضوع عائلي 3 (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فركش».. المنتج أحمد الجنايني يعلن انتهاء تصوير مسلسل «موضوع عائلي 3 (صورة) - أخبار كلمتك

طرح 8521 قطعة أرض سكنية في 20 مدينة جديدة.. طريقة التقديم وشراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

طرح 8521 قطعة أرض سكنية في 20 مدينة جديدة.. طريقة التقديم وشراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

انخفاض كبير في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

انخفاض كبير في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى - أخبار كلمتك

بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى - أخبار كلمتك

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان يتصدر المباحثات المصرية الجزائرية بالقاهرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان يتصدر المباحثات المصرية الجزائرية بالقاهرة - أخبار كلمتك

العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان يتصدر المباحثات المصرية الجزائرية بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:12 مساءً - الأحد 27/أكتوبر/2024 - 04:00 م 10/27/2024 4:00:33 PM

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الجزائر.كلمتك

وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد، مصر فى زيارة رسمية في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ومن المقرر أن يتم بحث عدد من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين وملفات إقليمية حيث تتصدر حرب غزة والعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان الملفات كما من المقرر بحث أزمات ليبيا والسودان فضلا عن ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان، والمضي قدمًا بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة، تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي، وتعزيز مسار السلام والأمن الحقيقيين والمستدامين، بما يحقق مصالح جميع الشعوب في المنطقة، ويمهد الطريق للاستقرار والتنمية والازدهار واستعراض الموقف الإقليمي الشامل، وما تشهده المنطقة من أزمات والأهمية القصوى لخفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط في ظل ما يحمله الصراع بالمنطقة من تداعيات سلبية إقليميًا ودوليًا، وضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في غزة ولبنان، وخفض التصعيد وتفادي الممارسات والإجراءات التي من شأنها أن تدفع بالإقليم نحو مزيد من التأزم. 

والعلاقات المصرية ـ الجزائرية وطيدة وقوية وراسخة عبر التاريخ حيث شهد تاريخ الدولتين دعمًا غير مسبوق ومساندة في الشدائد بشكل كبير، خاصة في أعقاب حرب 6 أكتوبر التي ساندت بها الجزائر مصر ودعمتها ماديا وسياسيا بشكل كبير ردا للجميل عند قيام الدولة المصرية بمساندة الجزائر في استقلاله عن فرنسا.

وشهدت العلاقات السياسية المصرية ـ الجزائرية تحسنا ممتازا أعقاب ثورة يونيو وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر والذي كان قد اختار الجزائر لتكون وجهته الأولى بعد انتخابه.


نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

ننشر نموذج إقرار استلام جهاز التابلت لمعلمي الثانوية العامة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق