وزارة الرياضة تنظم احتفالية لتكريم المشاركين بمسابقة «العهد» في نسختها الثانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:05 مساءً - نظمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة إحتفالية لتكريم المشاركين بمسابقة «العهد» فى نسختها الثانية بمشاركة الشباب من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لدى كليات وأقسام الإعلام من مختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات المصرية بجميع محافظات الجمهورية ضمن توصيات مشروع القيادات الشبابية الإعلامية.

جاء ذلك فى إطار الاحتفال بالذكرى 51 لإنتصارات أكتوبر المجيدة و استمراراً للدور التوعوى الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القوات المسلحة والمساهمة فى خلق المناخ المناسب للإبداع والإبتكار بين الشباب المصري، وبحضور مساعد وزير الشباب والرياضة نائباً عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومساعد مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وعدد من عمداء كليات الإعلام بمختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات.

وفى كلمته قال اللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة أن النسخة الثانية لمسابقة " العهد " تأتي استكمالاً للنجاح الباهر لمشروع القيادات الشبابية الإعلامية الهادف نحو خلق كوادر من شباب الإعلام المتخصص وربطهم بالمسؤولية الاجتماعية و الوطنيه للعمل الإعلامى لتعزيز قيم الولاء و الإنتماء لدى شباب إعلام مصر وكذلك النشء والشباب والأسر من الجمهور المستهدف.

وكلمة مساعد مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة التى رحب خلالها بالحضور، كما أكد على أن الأعمال المشاركة فى المسابقة تعكس مدى إبداع شباب إعلام مصر و الإحتراف المهنى لديهم فى تجسيد قصص أبطال و مصابى القوات المسلحة المصرية على مر العصور مشيداً بالتعاون المثمر والفعال مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية من أجل إستثمار تلك الأعمال الإبداعية وتسخيرها لخدمة الوطن و المواطنيين.

وقالت الأستاذة ايمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني أن التعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة يسهم في تحقيق الرؤية القومية للدولة المصرية تجاه الشباب المصري لتعزيز قيم الولاء و الانتماء لديهم.

وتحدثت الأستاذة الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث نيابة عن كافة عمداء كليات و اقسام الإعلام في الجامعات المصرية عن دور المسابقة الكبير والفعال و المثمر في تحفيز المناخ الإبداعي المرتبط بالعمل الإعلامي الوطني ومساعده حراك الوطن ورؤي القيادة السياسية تجاه بناء الوطن و التعرف علي أبرز التحديات.

حيث استعرض الأستاذ كريم عادل يوسف منسق عام المشروعات والمبادرات الشبابية الإعلامية بوزارة الشباب والرياضة مراحل وآلية التنفيذ وعدد الجامعات المشاركة و الأهمية والأهداف وسبل التطوير ما بين النسخة الأولي والثانية و الطموحات المقرر تنفيذها في النسخة الثالثة حيث نوه أنه استلهم اسم المسابقة من خطابات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إحدى الندوات التثقيفية حينما قال العهد بينا زى ما هم ضحوا أن مصر ما تضعيش احنا كمان حريصين أنهم تفضل موجودة بما يليق بدم كل شهيد و نعرف المواطنين بقصصهم الخالدة».

يشارك في المسابقة عدد من كليات وأقسام الإعلام في الجامعات المصرية بواقع 16 جامعة ومعهد عالي وأكاديمية وهم جامعات( عين شمس، بني سويف الأهلية، معهد الإسكندرية، جنوب الوادي، فاروس، السادس من أكتوبر، المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس CIC، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، بدر، النهضة بني سويف، الشروق، أكاديمية أخبار اليوم، مصر للعلوم والتكنولوجيا، معهد الجزيرة، حلوان، الجلالة الاهلية)، بإجمالي 608 شاب من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات وأقسام الإعلام من مختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات المصرية بمختلف محافظات الجمهورية.

تحتوي المسابقة على فئة الأعمال المرئية و التليفزيونية، فئة الأعمال الإذاعية و المسموعه، فئة الأعمال الصحفية والمكتوبة، فئة الحملات الإعلانية حيث جاءت نتيجة المسابقة في فئة الأعمال المرئية و التليفزيونية في المركز الأول فيلم النسر - المعهد الكندي العالي للإعلام، و في المركز الثاني فيلم بصمه بطل جامعة فاروس، و في المركز الثالث فيلم العهد - ابطال الجيش - معهد الجزيرة، و في فئة الأعمال الإذاعية و المسموعه جاء في المركز الأول بودكاست المسيرة جامعه جنوب الوادي، وفي المركز الثاني دراما إذاعية عظم شهيدك لجامعة الجلالة الاهلية، وفي المركز الثالث الدراما الإذاعية العهد و رجال علي خط النار أكاديمية الشروق، و في فئة المطبوعات و الأعمال الصحفية حصل علي المركز الاول مجلة فدائي أكاديمية اخبار اليوم، وفي المركز الثاني مجلة الفرسان لجامعه السادس من اكتوبر، وفي المركز الثالث مجلة دشمة جامعة عين شمس،

وفي فئة الحملات الإعلانية حصل على المركز الأول حملة و اغنية قد العهد جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفي المركز الثاني حملة الابرار جامعه جنوب الوادي، و في المركز الثالث حملة ابطال من أجل الوطن جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة و الاداب.

شهد الحفل تكريم السادة عمداء ورؤساء اقسام الإعلام لدي مختلف الجامعات والمعاهد العليا و الاكاديميات إلي جانب كافة الشباب المشاركين في المسابقة.

حضر الحفل كل من والأستاذة الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة CIC الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفي عميده كلية الإعلام جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا و الأستاذة الدكتورة نائلة عمارة عميده كلية الإعلام جامعه فاروس و الأستاذة الدكتورة امال الغزاوي عميده كلية الإعلام CIC.

الأستاذة الدكتورة هبة شاهين عميده كلية الإعلام جامعة عين شمس و الأستاذة الدكتورة سهير صالح عميده الإعلام أكاديمية الشروق و الاستاذة الدكتورة إيناس محمود عميده معهد الجزيرة الاستاذة الدكتورة غادة اليماني عميده معهد الاسكندريه و الأستاذة الدكتورة اماني فهمي عميده كلية الإعلام msa و الأستاذة الدكتورة رشا عادل عميدة قطاع العلوم الإنسانية بني سويف الأهلية والأستاذة الدكتورة أميرة سمير عميده الإنتاج الإعلامي الجلالة الاهلية و الدكتور رشاد عبد اللطيف عميد كلية الانسانيات والاستاذ الدكتور احمد السمان رئيس قسم الاعلام جامعة بدر والأستاذة الدكتورة دينا فاروق ابو زيد عميده كلية الإعلام جامعه السادس من اكتوبر و الدكتور محمد غنيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم المدني و تأهيل الكوادر الشبابية و الإعلامية روان لاشين و السادة قيادات وزارة الشباب والرياضة ولفيف من خبراء العمل الإعلامي المهني و الأكاديمي.