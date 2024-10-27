بث مباشر.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:49 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمطار القاهرة.
بث مباشر الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجزائري
وكانت قد أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وصل إلى مصر.
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