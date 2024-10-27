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بث مباشر.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبون - أخبار كلمتك

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بث مباشر.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبون - أخبار كلمتك

بث مباشر.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:49 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمطار القاهرة.

بث مباشر الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجزائري

وكانت قد أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وصل إلى مصر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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