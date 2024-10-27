العظمى بالقاهرة 28.. الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الاثنين 28 أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:49 مساءً - حالة الطقس غدا.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين 28 أكتوبر 2024، متوقعة أن يشهد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.، وبكون طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا الاثنين

وتنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

وتأتي حالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين والرياح شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

العظمى الصغرى

القاهرة 28 18

العاصمة الإدارية 29 17

6 أكتوبر 29 17

بنها 28 18

دمنهور 27 19

وادي النطرون 28 19

كفر الشيخ 27 18

المنصورة 28 18

الزقازيق 29 18

شبين الكوم 28 17

طنطا 28 17

دمياط 27 21

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 30 17

السويس 30 19

العريش 28 17

رفح 27 16

رأس سدر 30 18

نخل 27 8

كاترين 23 4

الطور 29 17

طابا 27 16

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 26 20

العلمين 27 19

مطروح 24 19

السلوم 24 19

سيوة 26 15

رأس غارب 32 21

الغردقة 32 20

سفاجا 32 20

مرسى علم 33 22

شلاتين 32 23

حلايب 30 22

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 30 23

الفيوم 29 15

بني سويف 30 15

المنيا 30 14

أسيوط 31 14

سوهاج 30 15

قنا 32 15

الأقصر 32 16

أسوان 33 17

الوادي الجديد 31 19

أبوسمبل 32 16

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على عدد من المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 37 25

المدينة المنورة 35 22

الرياض 30 19

المنامة 31 25

أبوظبي 34 27

الدوحة 33 25

الكويت 30 14

دمشق 25 8

بيروت 26 20

عمان 25 14

القدس 26 14

غزة 26 21

بغداد 28 10

مسقط 34 28

صنعاء 24 9

الخرطوم 39 26

طرابلس 30 20

تونس 26 20

الجزائر 21 17

الرباط 20 12

نواكشوط 34 21

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 20 0

إسطنبول 20 11

إسلام آباد 30 19

نيودلهي 32 22

جاكرتا 36 25

بكين 18 7

كوالالمبور 34 24

طوكيو 22 16

أثينا 24 13

روما 24 13

باريس 17 9

مدريد 18 12

برلين 15 11

لندن 16 13

مونتريال 6 0

موسكو 8 5

نيويورك 16 10

واشنطن 19 6

أديس أبابا 23 11

العظمى الصغرى

أنقرة 20 0

إسطنبول 20 11

إسلام آباد 30 19

نيودلهي 32 22

جاكرتا 36 25

بكين 18 7

كوالالمبور 34 24

طوكيو 22 16

أثينا 24 13

روما 24 13

باريس 17 9

مدريد 18 12

برلين 15 11

لندن 16 13

مونتريال 6 0

موسكو 8 5

نيويورك 16 10

واشنطن 19 6

أديس أبابا 23 11