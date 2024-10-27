محافظة الجيزة تزيل 57 كشكًا وفاترينة خلال حملات بامبابة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:40 مساءً - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة وبالتعاون مع شرطة المرافق بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطريق العام في شارع عسران عبد النعيم بعزبة الصعايدة وذلك في إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها بذلك القطاع حيث تم إدراج الطريق للتطوير ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري واستجابة لشكاوى المواطنين لوجود عدد من الأكشاك المخالفة متعدية على أرصفة المشاة.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي أسفرت عن إزالة 57 كشك وفاترينة وتاندة وحاجز أسمنتي مقام بالمخالفة ومتعدي على حرم الطريق العام وخط التنظيم ويحدثون إشغالًا للطريق العام وإعاقة لحركة سير المواطنين والمركبات.

كما تابع محافظ الجيزة جهود حي العمرانية في رفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام بشوارع الثلاثيني وناصر الثورة والتي أسفرت عن رفع ٢٥٠ حالة إشغال مع تيسير حركة سير المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المرور الدوري للمواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أي مخالفات جديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

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