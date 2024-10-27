الرئيس الجزائري يصل مطار القاهرة الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:40 مساءً - وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل قليل إلى القاهرة فى زيارة رسمية في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور.

وتعتبر العلاقات المصرية ـ الجزائرية علاقات وطيدة وقوية وراسخة عبر التاريخ حيث شهد تاريخ الدولتين دعمًا غير مسبوق ومساندة في الشدائد بشكل كبير، خاصة في أعقاب حرب 6 أكتوبر 1973 التي ساندت بها الجزائر مصر ودعمتها ماديًّا وسياسيًّا بشكل كبير ردًّا للجميل عند قيام الدولة المصرية بمساندة الجزائر في استقلاله عن فرنسا.

وشهدت العلاقات السياسية المصرية ـ الجزائرية تحسنًا ممتازًا أعقاب ثورة يونيو وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر والذي كان قد اختار الجزائر لتكون وجهته الأولى بعد انتخابه.



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