موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الهمم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:33 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الهمم.. حددت وزارة الإسكان، موعد فتح باب التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الهمم، وموعد ومكان شراء كراسة الشروط والمقدم المطلوب.

موعد التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الهمم

وقالت وزارة الإسكان، إنه سيتم فتح باب شراء كراسات الشروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الهمم من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، من يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر المقبل،

موعد شراء كراسات الشروط لذوي الهمم

ويستمر شراء الكراسات حتى يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر المقبل، حيث يتم تخصيص أسبوع للذوي الهمم الراغبين في شراء الكراسات، ويتم شرائها من خلال مكاتب البريد المميكن.

مساحات الوحدات السكنية

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد من مبادرة سكن لكل المصريين الذي يضم نحو 78730 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 75 متر وحتى 90 متر، سيكون بنظام التمويل العقاري.

مقدم جدية الحجز

وأضاف الصندوق، أنه يتم دفع مبلغ 20 ألف جنيه مقدم لجدية الحجز، وذلك بالنسبة للوحدات المطروحة في المحافظات، ليكون مقدم جدية الحجز للواحدات السكنية المطروحة في المدن الجدية نحو 30 ألف جنيه.

أماكن شراء كراسة الشروط للواحدات السكنية لذوي الهمم

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه على الراغبين في التقديم لحجز الوحدات، دفع سعر شراء كراسة الشروط والتي تبلغ نحو 300 جنيه، وسداد المصاريف الإدارية التي تبلغ نحو 355 جنيه، بالإضافة إلى سداد مقدم جدية الحجز.

مكان دفع سعر كراسة الشروط

وتابع أنه يتم دفع سعر كراسة الشروط والمصروفات الإدارية ومقدم جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

تخصيص أسبوع لذوي الهمم لشراء كراسات الشروط

وأكد أنه تقرر تخصيص أسبوع بداية من يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر المقبل وحتى يوم الإثنين الموافق 25 من نفس الشهر، لشراء كراسات الشروط من مكاتب البريد المميكن، للمواطنين ذوي الهمم فقط، ومنع بيع أي كراسة شروط خلال هذا الأسبوع للمواطنين الآخرين.