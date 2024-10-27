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خطوات استرداد قيمة تذكرة الطيران حال إلغاء السفر - أخبار كلمتك

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خطوات استرداد قيمة تذكرة الطيران حال إلغاء السفر - أخبار كلمتك

خطوات استرداد قيمة تذكرة الطيران حال إلغاء السفر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:27 مساءً - يحدث في بعض الأحيان أن يلغي الراكب سفره لظروف معينة؛ لذلك فإن هناك بعض الإجراءات الواجب اتباعها لاسترداد قيمة التذكرة نرصدها في الخطوات التالية:

يتم إرسال طلب الاسترداد بعد اختيار موقع الدولة التي تم من خلالها شراء التذكرة.

تعبئة وإرسال نموذج الاسترداد لكل عملية شراء على حدة، عن طريق موقع مصر للطيران هنـا فقط.

تنفيذ طلب الاسترداد حسب شروط سعر التذكرة وسياسة مصر للطيران خلال 21 يومَ عمل، نتيجة لبعض الإجراءات المصرفية من قبل المصرف المصدر للبطاقة ويستغرق إضافة المبلغ المسترد بعض الوقت الإضافي.

مكاتب البيع لمصر للطيران

الاسترداد لقيمة التذاكر التي تم شراؤها من خلال مكاتب البيع لمصر للطيران أو من خلال وكلاء السياحة والسفر مباشرة عن طريق أقرب مكتب لمصر للطيران، أو من خلال الوكيل السياحي التي تمت عملية الشراء من خلاله.

يتم خصم رسوم الاسترداد للتذكرة والمقررة بناء على شروط السعر المطبق عند إصدار التذكرة.

 

وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت أنه نظرًا للأحداث التي تشهدها المنطقة،  فقد تم إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة إلى كلٍ من بغداد وأربيل بالعراق أمس لحين استقرار الأوضاع في المنطقة. 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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