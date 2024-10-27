«وداعا للأدوية المزيفة والمنتهية الصلاحية».. تفاصيل مشروع التتبع الدوائي العملاق في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - تعقد هيئة الدواء المصرية، غدًا الأحد الموافق 28 أكتوبر 2024، مؤتمرًا صحفيًا لتوقيع بروتوكول تعاون بين شركتي «داف» للحلول الرقمية والمنظمة العالمية للترقيم بمصر «GS1 Egypt»، لتنفيذ مشروع «التتبع الدوائي» لصالح الهيئة، بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة

وأوضح بيان هيئة الدواء، أن المؤتمر سيشهد إعلان تدشين مشروع تتبع الدواء، وأهميته في ضمان سلامة وفاعلية الأدوية في مصر واستجابة للتحديات التي تواجه قطاع الصحة، بما في ذلك مكافحة الأدوية المزيفة وغير المطابقة للمواصفات.

وأكد أنه سيساهم المشروع في الحد من التداول غير المشروع للأدوية من خلال تطبيق نظام تتبع للدواء، والتأكد من أن الأدوية المتاحة في الأسواق هي ذات جودة عالية ومعتمدة من الجهات الصحية المختصة.

المنظمة العالمية للترقيم بمصر«GS1 EGYPT

جدير بالذكر أن المنظمة العالمية للترقيم بمصر«GS1 EGYPT ، هي من تتولى نظام الترقيم العالمي GS1 بالمنشآت الصحية للهيئة العامة للرعاية الصحية، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بينهما في شهر فبراير من العام 2023.

وصرحت الشركة في وقت سابق أنها نفذت عملية سحب أكواد لـ 3.5 مليون صنف من الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن خطوات تطبيق نظام الترقيم العالمي GS1، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط أكواد المستلزمات بالنظام الإلكتروني.

تطبيق نظام GS1

وأعلنت أيضا إن تطبيق نظام GS1 يساعد الهيئة العامة للرعاية الصحية، في تتبع كافة مدخلات العمليات الإكلينكية وإحكام الرقابة على المخزون وتحقيق أعلى معدلات سلامة وأمان المرضى، كما يعزز تحقيق استراتيجيتها نحو الشمول السيبراني والتحول الرقمي لكافة الخدمات العلاجية والإدارية بها.

«داف» للحلول الرقمية

وتعتبر «داف» للحلول الرقمية، شركة مصرية تعمل على تعزيز قطاعات الرعاية الصحية والدوائية بما يتناسب مع الإمكانيات التكنولوجية الحديثة، من خلال توفير حلول رقمية متكاملة تجمع بين التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية وتكنولوجيا التأمين، ويعد مشروع تطبيق الهاتف المحمول والمنصة التعليمية للنقابة العامة للأطباء في 2021، هو أبرز أعمالها.