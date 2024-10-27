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وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان اصطفاف أتوبيسات النقل العام - أخبار كلمتك

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وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان اصطفاف أتوبيسات النقل العام - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان اصطفاف أتوبيسات النقل العام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم اصطفاف أتوبيسات النقل العام بعدد  100 أتوبيس صديق للبيئة تعمل بالكهرباء والغاز جهّزتها هيئة النقل العام بالقاهرة وذلك لخدمة ضيوف  المنتدي الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12، والذي سوف تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل وتم وضع الملصقات الخاصة بالدعاية للمؤتمر عليهم.

المنتدى الحضرى العالمى

كما تضمنت زيارة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة تفقد الأعمال النهائية لإنشاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة  لساحتي انتظار جديدتين للسيارات تسعان أكثر من 1200 سيارة خلف مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمحور المشير لتوفير أماكن انتظار للوفود المشاركة فى فاعليات المنتدى الحضري العالمي.

 

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واستمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلي عرض من اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام حوّل التجهيزات الموجودة في الأتوبيسات التي تم توفيرها لضيوف المنتدى من الهيئة وجميعها صديقة للبيئة وتم تجهيز 15 أتوبيس منها لخدمة ذوى الهمم، كما تابعت الدكتورة منال عوض ومحافظ القاهرة جهود فرق الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، للانتهاء من تجهيز وتخطيط ساحتي الانتظار وتخطيط الأرض من مداخل ومخارج وسلالم بكافة تجهيزاتها ووضع اللافتات الارشادية باللغتين العربية والإنجليزية.

جاء ذلك بحضور اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، والعميد وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة ومسئولي مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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