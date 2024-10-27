10 معلومات عن علاقة السيسي وتبون والزيارات الرئاسية المتبادلة بين مصر والجزائر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - يصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد قليل مصر فى زيارة رسمية في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي

ونرصد الزيارات المتبادلة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعبد المجيد تبون كالتالي:

- زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القاهرة في يناير 2022

- شارك الرئيس الجزائري بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 في قمة رؤساء الدول والحكومات للدورة ال27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

- شارك الرئيس السيسي في الدورة الـ 31 للقمة العربية التي جرت بالجزائر مطلع شهر نوفمبر من سنة 2022.

- يحرص قائدا البلدين على التنسيق والتشاور في مختلف القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، لاسيما تلك التي تخص العالم العربي والاسلامي والقارة الافريقية من خلال التواصل الدائم والمستمر.

- كان رئيس الجمهورية الجزائري قد أكد في رسالة تهنئة بعث بها الى نظيره الرئيس المصري بمناسبة إعادة انتخابه في ديسمبر 2023 حرصه الدائم على توطيد روابط الأخوة التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين والارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة في مختلف الـمجالات إلى آفاق أرحب في كنف التشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين والأمة العربية والإسلامية.

- تلقى رئيس الجمهورية الجزلئري في سبتمبر الماضي بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية مكالمة هاتفية من الرئيس السيسي هنأه فيها والشعب الجزائري، كما كانت فرصة تبادل فيها الرئيسان الرؤى حول آفاق التعاون الثنائي وتعزيزه واتفقا على لقاء يجمعهما قريبا.

وشكر رئيس الجمهورية الجزائري عبد الفتاح السيسي على مشاعره النبيلة, متمنيا له بدوره التوفيق وللشعب المصري الشقيق كل الرخاء والتقدم والهناء.

- توجت زيارة رئيس الجمهورية الى مصر في 2022 باتفاق البلدين على دفع أطر التعاون الثنائي من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات مع التأكيد على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي عبر زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بما يدعم جهود الدولتين في تحقيق التنمية والرخاء.

- تم الاتفاق على تكثيف التنسيق لتفعيل آليات العمل العربي المشترك.

- استعرض الرئيسان في عدة مناسبات القضايا المطروحة على الساحة العربية، لاسيما القضية الفلسطينية وتطوراتها باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية.

- التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأمن القومي العربي في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة.

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