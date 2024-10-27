«هنطلع الشتوي امتى؟.. الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس وتوجه نصائح مهمة لطلاب المدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:30 مساءً - تشهد البلاد في الفترة الحالية، حالة من الطقس المتقلب، حيث يسود في فترات النهار أجواء دافئة، وفي الليل أجواء باردة، بالإضافة إلى نشاط رياح الذي يعم الأنحاء وتزيد من الشعور ببرودة الجو، لذلك بدأ يتسأل الجميع عن موعد ارتداء الملابس الشتوية.

من جهتها، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في مصر اليوم، وموعد ارتداء الملابس الشتوية، تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

موعد ارتداء الملابس الشتوية

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية من الطقس محيرة ما بين الأجواء الدافئة، أثناء فترات النهار والأجواء الباردة، خاصة بفترات الليل، وبالتالي ننصح بضرورة ارتداء الملابس الخريفية.

موعد فصل الشتاء 2024

وعن موعد ارتداء الملابس الشتوية، توقعت منار غانم، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن نبدأ ارتدائها مع اضطراب فصل الشتاء أو بداية فصل الشتاء 2024، ومن المقرر أن يبدأ يوم 21 ديسمبر المقبل.

وطالبت المواطنين بضرورة تغير نوعية الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد الحادة، وارتداء الملابس الخريفية التي تعطي الشعور بالدفء، خاصة في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، باصطحاب جاكيت أثناء النزول في فترات البرد أو الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

الطقس اليوم

وأكدت ضرورة تغيير نوعية الملابس للأطفال، ناصحة أولياء الأمور بأنه لابد أن نكون حريصين على ارتداء الأولاد الملابس الخريفية، فضلًا عن وجود قطعتين من الملابس القطنية، خاصة أثناء ذهابهم إلى المدارس في الصباح الباكر، وذلك بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، وتجنبًا لنزلات الثلج والبرد.

حالة الطقس اليوم

وكانت أعلنت هيئة الأرصاد، حالة الطقس اليوم الأحد 27 أكتوبر الجاري، في بيان لها عبر صحفتها على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك».

وقالت الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود مائل للبرودة ليلًا على جميع الأنحاء.