هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى - أخبار كلمتك

بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى - أخبار كلمتك

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

رغم الخسارة أمام الإسماعيلي، أهلي 2005 يتأهل لنصف نهائي كأس مصر للشباب - أخبار كلمتك

رغم الخسارة أمام الإسماعيلي، أهلي 2005 يتأهل لنصف نهائي كأس مصر للشباب - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة السابعة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة السابعة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر مطار القاهرة إلى كاب فيردي (صور) - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر مطار القاهرة إلى كاب فيردي (صور) - أخبار كلمتك

الكشف عن جريمة قتل غامضه بعد العثور على جثة محروقة - أخبار كلمتك

الكشف عن جريمة قتل غامضه بعد العثور على جثة محروقة - أخبار كلمتك

توجيه هام للنائب العام بشان المتقطعين لقواطر ديزل الكهرباء - أخبار كلمتك

توجيه هام للنائب العام بشان المتقطعين لقواطر ديزل الكهرباء - أخبار كلمتك

مخاوف من استهداف عسكري لصنعاء - أخبار كلمتك

مخاوف من استهداف عسكري لصنعاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نومي مخاصمني».. رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نومي مخاصمني».. رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

«هنطلع الشتوي امتى؟.. الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس وتوجه نصائح مهمة لطلاب المدارس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«هنطلع الشتوي امتى؟.. الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس وتوجه نصائح مهمة لطلاب المدارس - أخبار كلمتك

«هنطلع الشتوي امتى؟.. الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس وتوجه نصائح مهمة لطلاب المدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:30 مساءً - تشهد البلاد في الفترة الحالية، حالة من الطقس المتقلب، حيث يسود في فترات النهار أجواء دافئة، وفي الليل أجواء باردة، بالإضافة إلى نشاط رياح الذي يعم الأنحاء وتزيد من الشعور ببرودة الجو، لذلك بدأ يتسأل الجميع عن موعد ارتداء الملابس الشتوية.

من جهتها، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في مصر اليوم، وموعد ارتداء الملابس الشتوية، تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

الطقس

موعد ارتداء الملابس الشتوية

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية من الطقس محيرة ما بين الأجواء الدافئة، أثناء فترات النهار والأجواء الباردة، خاصة بفترات الليل، وبالتالي ننصح بضرورة ارتداء الملابس الخريفية.

الطقس

موعد فصل الشتاء 2024

وعن موعد ارتداء الملابس الشتوية، توقعت منار غانم، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن نبدأ ارتدائها مع اضطراب فصل الشتاء أو بداية فصل الشتاء 2024، ومن المقرر أن يبدأ يوم 21 ديسمبر المقبل.

حالة الطقس

وطالبت المواطنين بضرورة تغير نوعية الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد الحادة، وارتداء الملابس الخريفية التي تعطي الشعور بالدفء، خاصة في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، باصطحاب جاكيت أثناء النزول في فترات البرد أو الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

الطقس اليوم

وأكدت ضرورة تغيير نوعية الملابس للأطفال، ناصحة أولياء الأمور بأنه لابد أن نكون حريصين على ارتداء الأولاد الملابس الخريفية، فضلًا عن وجود قطعتين من الملابس القطنية، خاصة أثناء ذهابهم إلى المدارس في الصباح الباكر، وذلك بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، وتجنبًا لنزلات الثلج والبرد.

الطقس

حالة الطقس اليوم

وكانت أعلنت هيئة الأرصاد، حالة الطقس اليوم الأحد 27 أكتوبر الجاري، في بيان لها عبر صحفتها على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك».

وقالت الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود مائل للبرودة ليلًا على جميع الأنحاء.

اقرأ أيضاً
أمطار ورياح.. حالة الطقس اليوم الخميس 24 أكتوبر

«بيان بدرجات الحرارة».. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم

بيان بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت 26 أكتوبر 2024

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق