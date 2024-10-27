مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:30 مساءً - مواعيد المترو.. بالتزامن مع انتهاء التوقيت الصيفي وبداية العمل بالتوقيت الشتوي، يستعد مترو الأنفاق لتشغيل ساعة إضافية على خطوطه، وذلك يوم الخميس المقبل 31 أكتوبر، مع بدء التوقيت الشتوي.

مواعيد المترو في التوقيت الشتوي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مواعيد المترو بعد العمل بالتوقيت الشتوي، عن بدء أول قطار رحلته من محطاته الساعة الـ5 والربع صباحا، وآخر قطار الساعة 11 و40 دقيقة وذلك بالنسبة للخط الأول من محطة حلوان، وفي تمام الساعة 11 و50 دقيقة مساء في محطة المرج الجديدة.

مواعيد القطارات في الخط الثاني والثالث

آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12:00 صباحا.

آخر قطار بالخط الثالث من عدلي منصور في اتجاه الكيت كات 11:31 مساء.

آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلي منصور 12:05 صباحا.

وآخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 صباحا.

آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 12:00 صباحا.

آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 صباحا.

عدد رحلات قطارات خطوط المترو الثلاثة

شمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة، عدد رحلات تقدر بـ 1353 رحلة يوميا بمعدل 488 رحلة بـ الخط الأول و602 رحلة بـ الخط الثاني و263 رحلة بـ الخط الثالث.

فائدة عودة التوقيت الشتوي 2024

توفير مبلغ 25 مليون دولار، وفقا للدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء، بشأن توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء.

توفير 1% من استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.