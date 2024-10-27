هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى - أخبار كلمتك

بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى - أخبار كلمتك

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

رغم الخسارة أمام الإسماعيلي، أهلي 2005 يتأهل لنصف نهائي كأس مصر للشباب - أخبار كلمتك

رغم الخسارة أمام الإسماعيلي، أهلي 2005 يتأهل لنصف نهائي كأس مصر للشباب - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة السابعة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة السابعة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر مطار القاهرة إلى كاب فيردي (صور) - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر مطار القاهرة إلى كاب فيردي (صور) - أخبار كلمتك

الكشف عن جريمة قتل غامضه بعد العثور على جثة محروقة - أخبار كلمتك

الكشف عن جريمة قتل غامضه بعد العثور على جثة محروقة - أخبار كلمتك

توجيه هام للنائب العام بشان المتقطعين لقواطر ديزل الكهرباء - أخبار كلمتك

توجيه هام للنائب العام بشان المتقطعين لقواطر ديزل الكهرباء - أخبار كلمتك

مخاوف من استهداف عسكري لصنعاء - أخبار كلمتك

مخاوف من استهداف عسكري لصنعاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نومي مخاصمني».. رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نومي مخاصمني».. رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي - أخبار كلمتك

مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:30 مساءً - مواعيد المترو.. بالتزامن مع انتهاء التوقيت الصيفي وبداية العمل بالتوقيت الشتوي، يستعد مترو الأنفاق لتشغيل ساعة إضافية على خطوطه، وذلك يوم الخميس المقبل 31 أكتوبر، مع بدء التوقيت الشتوي.

مواعيد المترو في التوقيت الشتوي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مواعيد المترو بعد العمل بالتوقيت الشتوي، عن بدء أول قطار رحلته من محطاته الساعة الـ5 والربع صباحا، وآخر قطار الساعة 11 و40 دقيقة وذلك بالنسبة للخط الأول من محطة حلوان، وفي تمام الساعة 11 و50 دقيقة مساء في محطة المرج الجديدة.

مواعيد مترو الانفاق

مواعيد القطارات في الخط الثاني والثالث

آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12:00 صباحا.

آخر قطار بالخط الثالث من عدلي منصور في اتجاه الكيت كات 11:31 مساء.

آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلي منصور 12:05 صباحا.

وآخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 صباحا.

آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 12:00 صباحا.

آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 صباحا.

مترو الأنفاق

عدد رحلات قطارات خطوط المترو الثلاثة

شمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة، عدد رحلات تقدر بـ 1353 رحلة يوميا بمعدل 488 رحلة بـ الخط الأول و602 رحلة بـ الخط الثاني و263 رحلة بـ الخط الثالث.

فائدة عودة التوقيت الشتوي 2024

توفير مبلغ 25 مليون دولار، وفقا للدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء، بشأن توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء.

توفير 1% من استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

اقرأ أيضاً
مواعيد تشغيل مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة بالتوقيت الشتوي 2024

مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال التوقيت الشتوي 2024.. تعرف عليها

مواعيد مترو الأنفاق خلال أشهر تطبيق التوقيت الشتوي 2024

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مصطفى الفقي يكشف خطوات ترامب تجاه حرب غزة وسر قمة الرياض قبل تنصيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق