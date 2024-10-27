رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:29 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية في عدديها رقم 43 تابع (أ) و43 (تابع)، الصادرين في 24 أكتوبر 2024، 3 قرارات لمجلس ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "غـرس" لمركـزات المـوالح.

وجاءت القرارات كالتالي:

-قرار رئيس الوزراء رقم 3601 لسنة 2024، بأن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.



-قرار مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2024، بالموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "غـرس" لمركـزات المـوالح (ش.م.م)، " على قطعة الأرض البالغـة مـساحتها ۱۰۰۰۰متر مربع، الكائنة على القطع أرقام (7،8،10،11) بالمنطقة الصناعية، جنوب مدينة بورسعيد، بمحافظة بورسعيد.



-قرار رئيس الوزراء رقم 3531 لسنة 2024، بإنشاء منطقة استثمارية على مساحة 5101 فدان تقريبًا تعادل 2.142.85 متر مربع، الكائنة بالكيلو 28 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بالمنطقة الصناعية أبو رواش بمحافظة الجيزة.





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