وزيرا الزراعة: نتطلع إلى الاستفادة من الخبرة الإيطالية الكبيرة في التكنولوجيا الحديثة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:13 مساءً - عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع فرانسيسكو لولوبريجيدا وزير السياسات الزراعية والغذائية الإيطالي لبحث آفاق التعاون المصري الإيطالي المشترك في مجال الزراعة والأمن والغذائي بحضور بعض قيادات الوزارتين والسفير الإيطالي بالقاهرة «ميكيلي كوراني».

في بداية اللقاء رحب وزير الزراعة، بنظيره الإيطالي، مؤكدا على عمق العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا خاصة في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال فاروق، إننا نتطلع إلى الارتقاء بالتعاون الزراعي إلى آفاق أكبر وبما يتناسب مع إمكانيات مصر وإيطاليا في هذا المجال، مشيدًا المبادرة الإيطالية سوق اليوم الواحد للمزارعين والتي بدأت بالأمس في محافظة الإسكندرية متطلعا إلى تعميمها في كل محافظات الجمهورية والتوسع فيها لأنها تقلل من الحلقات الوسيطة وبالتالي تسهم في تخفيض الأسعار وتوفر فرصة للمزارعين لتسويق منتجاتهم بأسعار عادلة.

وقال إن أوجه التعاون مع الجانب الإيطالي يمكن أن تشمل إنتاج التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية للمحاصيل الاستيراتيجية الموفرة للمياه وقصيرة العمر أيضا التعاون في مجال تخفيف التأثير السلبي للتغيرات المناخية على قطاع الزراعة.

وأضاف وزير الزراعة، أننا نتطلع إلى الاستفادة من الخبرة الإيطالية الكبيرة في مجال تكنولوجيا الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي والنباتات الطبية والعطرية والتبادل الزراعي وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي حيث التكنولوجيا الإيطالية مع الأيدي العاملة المصرية وتوافر الأراضي باستغلال محدودية المياه من خلال نظم الري الحديثة وبما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين في مصر وإيطاليا في مجال الأمن الغذائي.

وأكد وزير الزراعة أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي إلى الحكومة بتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تعمل برؤية واحدة وهي إزالة كافة معوقات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

واقترح وزير الزراعة إنشاء نادى لرجال الأعمال المصري الإيطالي يستهدف خلق فرص الاستثمار المتاحة في البلدين وتبادل الأفكار والمشروعات الناجحة.

ومن جانبه أعرب الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سعادته بهذا اللقاء مقدما الترحيب بالسيد وزير الزراعة الإيطالي والسفير الإيطالي في القاهرة والوفد المرافق لهم.

وشدد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك شراكة استراتيجية بين البلدين ولا سيما في مشروعات التجارة الداخلية وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى افتتاح الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة الإيطالي لمشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بمحافظة الإسكندرية والذي يعتبر في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام.

وأكد الدكتور وزير التموين الدكتور شريف فاروق ان هذا يعتبر اول سوق في أفريقيا بالتعاون مع الجانب الإيطالي وسيتم تعمميه في باقي محافظات الجمهورية تباعاً.

ومن جانبه أعرب الوزير الإيطالي عن سعادته بزيارة القاهرة مؤكدا أن مصر دولة كبيرة ذات حضارة عظيمة مشيدا بالأثار المصرية وعراقة المباني المصرية مع النهضة الحديثة في مجال إنشاء المدن الحديثة وأشار إلى جولته في منطقة الاهرامات ومصر القديمة وخان الخليلي ومعبرا عن انبهاره بالتراث المصري الإسلامي والقبطي، مشيرا إلى أن مصر وإيطاليا لديهما حضارة وتاريخ عظيم.

وأكد وزير الزراعة الإيطالي أن مصر هي التي علمت العالم الزراعة، وقال أنه تعلم في المدارس الإيطالية أن الزراعة بدأت من مصر وأن النيل كان يفيض بالطمي على الزراعة المصرية ويزيد من خصوبة تربتها.

وقال الوزير الإيطالي أننا يجب أن نعمل معنا من أجل تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين في مجال تحقيق الأمن الغذائي مشيرا إلى تقدم بلاده في مجال الزراعة وقال انها أكبر دولة أوربية في الصادرات الزراعية.

وأشاد الوزير الإيطالي بالعلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية في البلدين واكد على ما طرحه نظيره المصري من أفكار ورؤى للتعاون المستقبلي في كافة الأنشطة الزراعية المختلفة، ومؤكدا على استعداد بلاده للتعاون وتقديم كل الدعم الفني لمصر في مجال الزراعة باعتبارها أيضا بوابة أفريقيا.

وأضاف أن مصر الدولة الوحيدة على مستوى أفريقيا التي نفذت فكرة سوق اليوم الواحد للمزارعين والتي بدأت بالأمس في الإسكندرية.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على تشكيل مجموعات عمل فنية تبدأ على الفور في اتخاذ خطوات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع وكذلك الدعوة لعقد اجتماعات دورية بين الشركات المصرية الإيطالية لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعي.