مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أهمية الحفاظ على قوة الدولة الشاملة بكل معانيها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:13 مساءً - أكد الدكتور محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر مع الشعب المصري لتوصيل رسالة هامة للمصريين بحجم الصلابة التي يتمتع بها الشعب المصري والإرادة في تحقيق الانتصارات، لافتا إلى أن الرئيس السيسي كان حريصا على أن يكون قريبا من المصريين وبين صفوفهم وهم يحتفلون بهذا الانتصار التاريخي ليشاركهم فرحتهم بهذا الإنجاز ويجدد فيهم الروح لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وقال رزق، إن الرئيس السيسي حرص على تخليد أسماء أبطال حرب أكتوبر من خلال التوجيه بإطلاق باسم إحدى بطلات الحرب على حي فس سيناء، كرسالة امتنان من الدولة المصرية للتضحيات التي قدمتها بطلات مصر في الحرب التي لا تزال تدرس في العديد من دول العالم حتى الآن في حجم الخداع الاستراتيجي.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن حرب أكتوبر روح تتجدد في نفوس المصريين وتمثل استعادة للأمجاد والنصر العظيم، ورسائل الرئيس السيسي تؤكد إصرار مصر على المضي قدمًا والاستفادة من تلك الانتصارات واستلهام روحها المجيدة في مشروعات البناء، كما أن رسائل الرئيس السيسي تؤكد أهمية الحفاظ على قوة الدولة الشاملة بكل معانيها، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية تحت قيادة أمينة تواصل السير على درب القوة الشاملة العسكرية والاقتصادية والتنموية.

وأشار إلى أن حرب 6 أكتوبر تمثل علامة فارقة للدولة المصرية والتاريخ يسجل بحروف من ذهب انتصارات الشعب المصري، وسيظل هذا الانتصار علامة فارقة ومؤثرة في تاريخ الوطن والمنطقة بأكملها، وتواصل الدولة المصرية نهجها في تحقيق التنمية والقوة الشاملة القادرة على حماية أمنها القومي ولن يستطيع أحد المساس بسيادتها، وستظل الدولة المصرية لديها القدرة على حماية أمنها القومي من خلال تضافر شعبها خلف قيادتها السياسية والوقوف صفا واحدا في دعم الدولة المصرية.