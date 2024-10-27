وزير الإسكان يتابع سير العمل بمنظومة الطرق والنقل الجماعي بعدد من المدن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - تابع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمنظومة الطرق والنقل الجماعي بعددٍ من المدن الجديدة، والتي شملت مدن: العاشر من رمضان، القاهرة الجديدة، العبور، دمياط الجديدة، سفنكس الجديدة، أخميم الجديدة، بني سويف الجديدة، و بدر.

وأكد وزير الإسكان، أهمية تنفيذ مشروعات رفع كفاءة وتنفيذ الطرق، والاهتمام بمنظومة النقل الجماعي بالمدن الجديدة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة تنمية المناطق الجديدة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات بالمدن الجديدة.

من جانبه، قال المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف ووضع طبقة الأسفلت على طريق نادي الرواد، ضمن خطة شاملة لتحسين الطرق وتسهيل حركة المرور بالمدينة، مما يسهم في تعزيز السلامة والراحة لسكان المدينة وروادها.. مؤكدا أن جهاز المدينة يواصل التزامه بتطوير شبكات الطرق ورفع كفاءتها استجابةً لحاجة المواطنين والمستثمرين إلى بنية تحتية متطورة ومستدامة.

وتابع رئيس الجهاز أعمال شركات النظافة العاملة بالمدينة، والتي تضمنت تنظيف عددٍ من الطرق والشوارع بالمدينة، ورفع كميات كبيرة من التراكمات ونقلها للمقالب العمومية.

وتفقد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حي امتداد غرب الجولف، حي جاردينيا، بالتجمع الثالث، وذلك لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة الجاري تنفيذها، حيث تم الانتهاء من أعمال الفرمة للطرق بـ3 مناطق بحي جاردينيا 2 بنسبة تزيد على 90%، وجارٍ استكمال أعمال الأسفلت بنسبة تخطت 75%.

وأعلن المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تشغيل خط مواصلات جماعي جديد، بالتنسيق مع "شركة النقل الجماعي المتميز"، يخدم بشكل أساسي الحي الترفيهي ودار مصر وجامعة بنها الدولية، والحيين التاسع والسادس، والمنطقة الصناعية الأولى بعدد مبدئي "2 سيارة ميكروباص 14 راكباً"، وذلك في إطار أهمية توفير خطوط مواصلات جديدة تناسب احتياجات السكان وزائري المدينة.

وتفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أعمال صيانة وتوسعات طريق المدخل الرئيسي لميناء دمياط يرافقه المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز.

وأوضح أن أعمال تطوير وتوسعة طريق مدخل الميناء والمتفرع من طريق دمياط الجديدة يتم تنفيذها لسيولة الحركة المرورية بهذا الطريق الحيوي، وتم البدء في تغطية طبقة (FDR) ببلاط الإنترلوك عالي الإجهاد لتحمل مرور الشاحنات الثقيلة المترددة على ميناء دمياط، حيث بلغت نسبة التنفيذ للأعمال 80%.

وقام المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، بجولة تفقدية بمشروع محور سفنكس الجاري تنفيذه لمتابعة آخر موقف للتنفيذ، ومسار خط المياه الجاري تنفيذه داخل منطقة السليمانية كآخر جزء في خط المياه، وحث الشركة على سرعة إنجاز الخط، موجهاً الشركة بتكثيف المعدات وتكوين أكثر من فريق عمل على كامل مسار الطريق، لسرعة الانتهاء من الأعمال.

وقام المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، بتفقد استكمال تنفيذ أعمال الطبقة السطحية للطرق بالحي السكني الأول بالمدينة.. مؤكداً سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمواصفات والجودة المطلوبة لظهور المدينة بالمظهر الحضاري المطلوب.

وتفقد المهندس مصطفي هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، أعمال مشروع تنفيذ فرمة - طبقة أساس -MCO - طبقة أسفلتية للحارة الخارجية لبعض الطرق بالمدينة، وذلك للتأكد من جودة الأعمال المنفذة والوقوف على الموقف التنفيذي للعملية، موضحاً أن نسبة الإنجاز العيني تتجاوز 65٪.

وأشار المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، تم التنسيق مع المحافظات لموافاتنا بالتعريفة الجديدة، والعمل عليها داخل المدينة وتطبيقها، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع مدينة بدر بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة