وزيرا الإنتاج الحربي والبيئة يفتتحان مصنع تدوير ألياف الموز لإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - افتتح وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، مصنع إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من مخلفات ألياف الموز، وذلك بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي»، أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

حضر الافتتاح، ياسر عبد الله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من المسئولين بالوزارتين والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمهندسة هبة نايل المدير التنفيذى لشركة بابيريوس إيجيبت لتصنيع ألياف الموز، والدكتور مهندس رامي عازر المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بابيريوس أستراليا.

وخلال مراسم الافتتاح، أوضح الوزير محمد صلاح، أن هذه اللحظة التي نحن بصددها الأن هى ثمار لجهد كبير بُذِل خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن افتتاح وتشغيل هذا المصنع يأتي في ضوء التعاون القائم بين الإنتاج الحربي وشركة بابيريوس الأسترالية، لإنتاج العبوات الغذائية الكرتونية الصديقة للبيئة وذلك من خلال منظومة متكاملة تستهدف استخدام مخلفات الموز لإنتاج منتجات تخدم قطاع الأسرة.

ولفت الوزير، إلى أن تطبيق هذه المنظومة جاء على مرحلتين، الأولى قامت بها شركة بابيريوس وتم فيها إقامة مصنع بمحافظة سوهاج لتحويل المخلفات إلى ألياف والمرحلة الثانية هى إنشاء خط إنتاج أتوماتيكي متكامل لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف الموز وذلك داخل أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وهو مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع ٢٠٠ الحربي، منوهاً إلى أنه بموجب هذا التعاون القائم بين الجانبين ستقوم الشركة الأسترالية بشراء كامل الإنتاج من "الإنتاج الحربي" وتسويقه محلياً وتصديره للخارج.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال مراسم الافتتاح الذي يأتي في إطار احتفال الإنتاج الحربي بعيده السبعين - حرص الوزارة لدعم جهود الدولة المصرية الخاصة بتعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وإيجاد حلول مبتكرة تساهم في تحسين الحالة المعيشية للمواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفاً أن مخرجات هذا المصنع (العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة) يأتي أيضا في إطار دور وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة، والتي تهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات وتحويلها إلى طاقة أو منتجات صديقة للبيئة ذات جدوى اقتصادية، وهو ما تم بالفعل في هذا المصنع، حيث ستتم إعادة تدوير مخلفات شجر الموز وتصنيع العديد من المنتجات مثل اللب الصالح لإنتاج الورق والكرتون وأدوات التغليف والتعبئة وجميعها طبيعية وتمثل بدائل صديقة للبيئة.

وأشار إلى أن الطرق التقليدية التي كان يعتمد عليها المزارعون للتخلص من مخلفات الموز كانت إما حرقها أو التخلص منها بإلقائها في المصارف والطرقات أو تصنيع سماد عضوي صناعي أو ما يُعرف بالكمبوست والذي يضر البيئة.

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة أن هذا يأتي في إطار نقل وتوطين التكنولوجيا البيئية الحديثة المستخدمة في الصناعات الخضراء وتدوير المخلفات، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من خط الإنتاج الأتوماتيكى المتكامل لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف الموز، تبلغ الطاقة الإنتاجية له 60 مليون وحدة - علب كرتون سنوياً.

كما يوفر أكثر من 110 فرص عمل كعمالة مباشرة وغير مباشرة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع خلال المرحلة الأولى 40 مليون جنية، لافتة إلى أن البعد البيئي للمشروع يتمثل في التخلص الآمن والاستغلال الأمثل لمخلفات زراعات الموز الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى 50 ألف طن من مخلفات زراعات الموز، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 100 ألف طن من مخلفات زراعات الموز، والعمل على استبدال 10 آلاف طن من منتجات البلاستيك سنوياً للمجمع.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن خط الإنتاج عبارة عن 6 خزانات وماكينة مفتتات ومنعمات وفرن تجفيف ومكابس لضبط التشكيل والكى وإزالة الزوايد عن طريق 15 مكبسا، ومشيرة إلى قيام مصنع ٢٠٠ الحربى» بإنتاج خط مماثل لما تم إستيراده خارجياً لزيادة عمق التصنيع المحلى، على أن تقوم «شركة بابيريو» بتسويق منتجات تلك الخط محلياً وتصديره للخارج.

وأضافت: «نسعى إلى بناء منظومة متكاملة تستهدف استخدام مخلفات الموز في صناعة منتجات صالحة للاستخدام»، موضحة أن تطبيق هذه المنظومة جاء على مرحلتين، الأولى قامت بها شركة «بابيريوس» وتم فيها إقامة مصنع بمحافظة سوهاج لتحويل المخلفات إلى ألياف، والثانية تشمل خط الإنتاج الجديد، مشيرة إلى أن مصر تقوم بزراعة 120 ألف فدان من الموز كزراعة مستدامة، ينتج عنها 12 مليون طن مخلفات سنويا، كما تنتج 8 ملايين طن غازات ضارة إذا لم يتم العمل على الاستفادة من تلك المخلفات.

وأوضحت أن إجراءات تنفيذ أول خط صناعى لإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة من ألياف الموز، بدأ فى إطار التعاون القائم بين وزارة البيئة ووزارة الإنتاج الحربي، فى إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار البيئى والمناخى، من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخى التابعة لوزارة البيئة، التي تم إعلان هذه المشروعات ضمن فاعليات مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي كمشروعات خضراء وفرص استثمارية متاحة من بينها مشروعات إعادة تدوير المخلفات بأنواعها، الصلبة والزراعية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى إطلاق وزارة البيئة منصة إلكترونية قريبا تتيح للشركات وممثلي القطاع الخاص من مختلف المجالات خاصة في مجال البلاستيك وتمكينهم من جمع الأفكار والفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات كافة، لتوسيع دائرة الشركاء وتسهيل وصول المستثمرين لتلك الفرص الاستثمارية من خلال تلك المنصة.

كما تفقد الوزيران، المجمع النموذجي لتدوير مخلفات زراعات الموز لإنتاج عبوات كرتون صديقة للبيئة وسماد سائل عضوى، كما استمعا لمراحل العملية التصنيعية التى تتم من خلال أحدث التكنولوجيات التحويلية المستخدمة للمخلفات زراعة الموز.

ويتمثل البعد الربحي الاقتصادي للمشروع في تحقيق عدد من عوائد التصدير يبلغ ١.٥ مليون دولار سنوى للخط، وعائد تصدير 3 ملايين دولار سنوى للمجمع بالإضافة إلى 70 مليون جنيه عائد من إنتاج السماد السائل العضوى، وتوفير 5 ملايين دولار سنويا لاستيراد الأسمدة العضوية، فضلاً عن اكتمال سلاسل الإمداد بمنتجات كرتونية صديقة للبيئة، وإنتاج منتجات كرتونية نظيفة صحية آمنة وبدون كيماويات، وتلبية الأسواق المحلية بمنتجات بمواصفات قياسية تصدير منتجات كرتونية إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى عوائد شهادات البصمة الكربونية، ورفع كفاءة مخزون الكرتون معاد التدوير.