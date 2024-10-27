توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وسلوفينيا لتطوير فرص التبادل الأكاديمي والبحث العلمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - أكدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي، استمرار سعي الأكاديمية لتوسيع دائرة الشراكات الدولية مع مؤسسات البحث العلمي المرموقة حول العالم، للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، وتعزيز مكانتها ومكانة مصر على الساحة الدولية.

جاء ذلك خلال توقيع القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، مذكرة تفاهم مع رئيس جامعة ليوبليانا بسلوفينيا الدكتور جريجور ماجديك، ورئيس اللجنة الوطنية السلوفينية للبنية التحتية الأوروبية لعلوم التراث الدكتورة ماتيا سترليش.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا، وتطوير فرص التبادل الأكاديمي بمجالات التدريس والبحث العلمي، بالإضافة للأنشطة المشتركة الأخرى التي تشمل تطوير البنية التحتية البحثية، ونقل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات في البحث العلمي.

كما تأتي في إطار أعمال الشبكة القومية للمتاحف، التي تتخذ من جامعة عين شمس مقرًا لها، وتُعتبر هذه الشبكة واحدة من أبرز شبكات البرنامج القومي العلمي الذي تدعمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في عدد من الجامعات المصرية.

وقالت الدكتورة جينا الفقي، إن الاتفاقية تشجع على تبادل الأساتذة، والباحثين، والطلاب وتبادل المواد والمعلومات الأكاديمية، فضلًا عن تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل، بجانب التعاون في مشروعات بحثية مشتركة، والإشراف المشترك على درجات الماجستير والدكتوراه.

من جهته، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية هذه المذكرة والتي ستساهم في تسهيل التعاون البحثي والعلمي بين مؤسسات التراث المصرية والمراكز البحثية الأوروبية المعنية بعلوم التراث، وسيتضمن ذلك استضافة الباحثين المصريين في الخارج لإجراء بحوث متقدمة، بالإضافة إلى إتاحة أحدث الأجهزة العلمية والبيانات، والبرامج اللازمة.

وأشار إلى أهمية التواجد المصري على الساحة الدولية من خلال الانخراط في المبادرات الأوروبية للعلوم والابتكار، مما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الأكاديمي والمعرفي في مجالات التعليم والبحث العلمي، ويعزز تمويل البحوث المشتركة مع مختلف دول العالم.

كما أكد وزير التعليم العالي، أهمية توقيع أول اتفاقية إطارية مع دولة سلوفينيا في مجال البحث العلمي، متطلعًا إلى أن تكون هذه الاتفاقية نقطة انطلاق لسلسلة من المبادرات البحثية المشتركة التي تسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة للجانبين.

بدوره، قال رئيس جامعة عين شمس، إنه تم الاتفاق على تنظيم عدد من البرامج التدريبية المشتركة في الفترة من 2024 إلى 2025 للعاملين في المتاحف، والمؤسسات التراثية المصرية.

وأضاف أن هذه البرامج ستتناول موضوعات مثل: استدامة التراث، وحفظ الأخشاب الأثرية، والتحليل الطيفي للمواد الأثرية، وتطبيقات النظائر المشعة، وذلك من خلال كلية الآثار بجامعة عين شمس والشبكة القومية للمتاحف المدعومة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وعلى هامش التوقيع، قدم الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، محاضرة عن تاريخ مصر القديم، مستعرضًا الاكتشافات الهائلة التي حازت على إعجاب جميع الحضور.

نادية زخاري: النجاح في مجال البحث العلمي لن يتحقق دون المساواة بين الجنسين

الأكاديمية العربية تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي الـ24 لعلوم المواد واستثمار البحث العلمي

أكاديمية البحث العلمي تعلن إنتاج أصناف جديدة من بعض الخضراوات