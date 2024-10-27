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ارتدوا الملابس الخريفية.. «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس اليوم وتحذر من هذه الظاهرة - أخبار كلمتك

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ارتدوا الملابس الخريفية.. «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس اليوم وتحذر من هذه الظاهرة - أخبار كلمتك

ارتدوا الملابس الخريفية.. «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس اليوم وتحذر من هذه الظاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 01:14 مساءً - الطقس.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، محذرة من نشاط حركة الرياح، ونوهت على المواطنين بارتداء الملابس الخريفية.

طقس الساعات المقبلة

أوضحت الأرصاد طقس الساعات المقبلة، حيث تسود أجواء دافئة خلال ساعات النهار، وتتحول الأجواء إلى الباردة في الساعات المتأخرة من الليل، وخلال ساعات الصباح الباكر، وسط نشاط الرياح على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وشددت الأرصاد على ضرورة ارتداء الملابس الخريفية المناسبة لهذه الأجواء، خاصة لكبار السن والأطفال، أثناء النزول، لتجنب الإصابة بنزلات البرد والأنفلزنزا الموسمية.

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم

ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود مائل للبرودة ليلاً على جميع الأنحاء.

حالة الطقس

الطقس اليوم

وتابعت بوجود نشاط للرياح معتدلة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الطقس

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وإما عن حالة البحر المتوسط وفقًا لـ طقس اليوم، من المتوقع أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وأضافت بشأن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 29 18
العاصمة الإدارية 29 17
6 أكتوبر 29 17
بنها 28 18
دمنهور 27 19
وادي النطرون 28 19
كفر الشيخ 27 18
المنصورة 29 18
الزقازيق 29 18
شبين الكوم 28 17
طنطا 28 17
دمياط 27 21
بورسعيد 27 23
الإسماعيلية 30 17
السويس 30 19
العريش 28 15
رفح 28 14
رأس سدر 31 18
نخل 27 05
كاترين 23 04
الطور 29 16
طابا 27 16
شرم الشيخ 31 22
الإسكندرية 27 20
العلمين 27 20
مطروح 26 21
السلوم 25 19
سيوة 26 15
رأس غارب 32 21
الغردقة 32 20
سفاجا 33 20
مرسى علم 33 22
شلاتين 32 23
حلايب 30 22
أبو رماد 31 23
رأس حدربة 30 23
الفيوم 29 15
بني سويف 29 15
المنيا 29 14
أسيوط 29 14
سوهاج 30 15
قنا 32 15
الأقصر 32 16
أسوان 33 18
الوادي الجديد 30 15
أبو سمبل 32 17

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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