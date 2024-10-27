الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «غرس» لمركزات الموالح ببورسعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 01:14 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 تابع "أ" الصادر في 24 أكتوبر 2024، قرار مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2024، بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة غرس لمركزات الموالح.

وجاء في المادة الأولى من القرار، ووفق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة غرس المركزات الموالح (ش.م.م) على قطعة الأرض البالغة مساحتها 10 آلاف متر الكائنة على القطع أرقام (7، 8، 10، 11) بالمنطقة الصناعية، جنوب مدينة بورسعيد، محافظة بورسعيد.

وجاء في المادة الثانية من القرار بأن تختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة نشاط إنتاج مركزات الموالح، وفينا تضمنت المادة الثالثة من القرار بأن تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنويًا إلى خارج البلاد، واستخدام مكون محلى فى منتجاتها بنسبة لا تقل عن 100%، هذا إلى جانب التزامها باستيفاء شروط الأمن الصناعى والدفاع المدنى والحريق، وفقًا للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن، أو وفقًا للقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، وكذا تأمين منشآت المنطقة الحرة الخاصة وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وايضا استيفاء موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع.

وجاء في المادة الرابعة من القرار بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة، بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.