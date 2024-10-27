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بدأت اليوم.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب جميع المراحل - أخبار كلمتك

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بدأت اليوم.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب جميع المراحل - أخبار كلمتك

بدأت اليوم.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب جميع المراحل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 01:14 مساءً - امتحانات شهر أكتوبر 2024.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بكافة المراحل التعليمية، تزامنًا مع بدء عقد الامتحانات.

امتحانات شهر أكتوبر 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المدارس بدأت في عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بداية من اليوم، حيث تقرر بدء عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري.

امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل

طريقة عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، ويتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي داخل الفصل من خلال المعلم.

تحديد فترة لعقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

وتابعت الوزارة أنه يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل، في الفترة الثانية من اليوم الدراسي، ويتم تحديد إذا كان نصف فترة أو فترة دراسية كاملة، بحسب الوزن النسبي لطبيعة المادة.

مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024

وأضافت الوزارة، أنه يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل، من المقررات الدراسية التي تم تدريسها خلال الفترة الدراسية منذ انطلاق العام الدراسي وحتى موعد عقد الامتحانات، بالإضافة إلى أسئلة التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية.

امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل

أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2024

ولفتت الوزارة إلى أنه يجب التنوع بين أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بين الموضوعية والمقالية، حيث تشمل الورقة الامتحانية أسئلة: «اختيار من متعدد - صواب وخطأ - المزاوجة - الإكمال المقيد - إعادة الترتيب - الشرح - الوصف - التفسير - اذكر السبب - ماذا يحدث لو التوضيح؟ - ما وظيفة؟ - المقارنة - التصنيف - مسألة».

ضوابط عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل

- تضع المديرية التعليمية جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024.

- يجب مراعاة الإجازات الرسمية عند وضع جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024.

- يتم إعداد نماذج امتحانات شهر أكتوبر من قبل موجه أول كل مادة.

- يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر للطلاب في الفترة الثانية من اليوم الدراسي.

امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل

- تشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات والتواجيه العامة ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على الامتحانات الشهرية.

- يتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الفصل.

- تُعقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 ورقيًا لطلاب الصف الأول الثانوي العام لمدارس «الرسمي - الرسمي لغات - الخاص - الخدمات» طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

- تعقد امتحانات شهر أكتوبر إلكترونيًا، لطلاب الصف الثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت.

- في حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا.

- بالنسبة للطلاب غير المستلمين لأجهزة التابلت، يتم تأدية امتحانات شهر أكتوبر 2024 ورقيًا.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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