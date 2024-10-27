الكهرباء تكشف عن أخطاء تتسبب في ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهري، تعرف عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 01:05 مساءً - الأحد 27/أكتوبر/2024 - 12:49 م 10/27/2024 12:49:36 PM

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة أفعال خاطئة يرتكبها المواطنون وتتسبب في ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهري للتيار ونفاد الرصيد بالعدادات مسبقة الدفع والعدادات الكودية.

أسباب زيادة ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء

وتضمنت الأفعال الخاطئة التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ما يلي:

عدم الاعتماد علي اللمبات الليد في إضاءة المنازل

ترك باب الثلاجة مفتوحًا لفترات زمنية طويلة

عدم إغلاق الأبواب والنوافذ عند تشغيل التكييف

عدم إغلاق جهاز التكييف قبل مغادرة الغرفة بنحو ١٥ دقيقة

ترك فيشة الأجهزة الكهربائية المختلفة بالكهرباء بعد غلقها

تشغيل السخان الكهربائي قبل مدة زمنية كبيرة من الإستخدام

عدم الاهتمام بصيانة المصاعد، لأنها تستهلك الكهرباء بشكل قوي

عدم استخدام غسالة الأطباق بكامل حمولتها، فعند تشغيلها علي كميات صغيرة يؤدي ذلك إلى تشغيلها عدة دورات متتالية.

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين للتوفير في فاتورة الكهرباء الشهرية وترشيد استهلاك، وذلك أثناء استخدام الفرن الكهربائي.

نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء

وتضمنت النصائح التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي:

إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن

يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين

تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر

بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء

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