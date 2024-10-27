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الكهرباء تكشف عن أخطاء تتسبب في ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهري، تعرف عليها - أخبار كلمتك

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الكهرباء تكشف عن أخطاء تتسبب في ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهري، تعرف عليها - أخبار كلمتك

الكهرباء تكشف عن أخطاء تتسبب في ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهري، تعرف عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 01:05 مساءً - الأحد 27/أكتوبر/2024 - 12:49 م 10/27/2024 12:49:36 PM

فاتورة الكهرباء،
فاتورة الكهرباء، كلمتك
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حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة أفعال خاطئة يرتكبها المواطنون وتتسبب في ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهري للتيار ونفاد الرصيد بالعدادات مسبقة الدفع والعدادات الكودية.

أسباب زيادة ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء

وتضمنت الأفعال الخاطئة التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ما يلي:

  • عدم الاعتماد علي اللمبات الليد في إضاءة المنازل
  • ترك باب الثلاجة مفتوحًا لفترات زمنية طويلة
  • عدم إغلاق الأبواب والنوافذ عند تشغيل التكييف
  • عدم إغلاق جهاز التكييف قبل مغادرة الغرفة بنحو ١٥ دقيقة
  • ترك فيشة الأجهزة الكهربائية المختلفة بالكهرباء بعد غلقها
  • تشغيل السخان الكهربائي قبل مدة زمنية كبيرة من الإستخدام
  • عدم الاهتمام بصيانة المصاعد، لأنها تستهلك الكهرباء بشكل قوي
  • عدم استخدام غسالة الأطباق بكامل حمولتها، فعند تشغيلها علي كميات صغيرة يؤدي ذلك إلى تشغيلها عدة دورات متتالية.

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين للتوفير في فاتورة الكهرباء الشهرية وترشيد استهلاك، وذلك أثناء استخدام الفرن الكهربائي.

نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء  

وتضمنت النصائح التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي:

  • إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن
  • يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين
  • تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر
  • بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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