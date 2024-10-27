بعد واقعة معلّم بني مزار.. خبير تربوي يكشف خطورة التأثيرات النفسية للتنمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:58 مساءً - سادت حالة من الغضب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بين الطلاب وأولياء الأمور بالمنيا، بعد انتشار فيديوهات لأحد المدرسين في مدرسة بمركز بني مزار شمال المحافظة، وهو يتنمر على طلاب فصله ويستهزئ بهم وبملابسهم.

من جانبه، كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن التأثيرات النفسية السلبية للتنمر بعد واقعة معلّم بني مزار وتلاميذه.

وقال شوقي: إن ظاهرة التنمر من أخطر الظواهر التربوية والنفسية وقيام أي معلم بالتنمر على تلاميذه، لما لهذا التنمر من آثار سلبية شديدة على هؤلاء التلاميذ، وتزداد قسوة تلك التأثيرات كلما كان هؤلاء التلاميذ أصغر سنا لم يصلوا إلى مرحلة النضج في الشخصية، وتتضمن تلك التأثيرات النفسية السلبية ما يلى:

. فقدان الطفل الشعور بالثقة بالنفس

. تكوين الطفل صورة سلبية عن ذاته بأنه لديه مشكلات في شكله أو مستوى ذكائه حتى ولو لم يكن ذلك صحيحا

. كراهية الطفل للمعلم والمدرسة ورفضه الذهاب اليها

.حرمان الطفل من أهم مصادر شعوره بالفعالية والكفاءة وهو دعم المعلم له

.تثبيت شكل التنمر على الطفل فى ذهنه طوال العمر وصعوبة تخلصه منه

.تعلم الطفل سلوكيات وأساليب التنمر على غيره

.فشل العلاقات بين الطالب من ناحية والمعلم من ناحية أخرى

. فقدان ثقة أولياء الأمور في المعلمين بوجه عام

.تأثر تحصيل الطفل بشكل سلبي بما تعرض اليه من تنمر

وتتضاعف هذه الآثار السلبية كلما كان الطفل أكثر حساسية أو أصغر سنا أو لديه مشكلات بالفعل في مظهره، و كلما انتشرت فيديوهات تظهر التنمر على السوشيال ميديا

أما أسباب تنمر المعلم على تلاميذه فتشمل،

. إحساس المعلم بالسلطة والقوة على الأطفال وأنهم لا يستطيعون رفض أو مقاومة سلوكه المتنمر معهم.

. إحساس المعلم بالنقص والذي يعوضه في فرض سطوته على من هم أضعف منه.

. ميل المعلم إلى أخذ اللقطة والترند.

.عدم التأهيل النفسي والتربوي الملائم للمعلم للتعامل مع الأطفال.

.غياب الرقابة على أداء المعلم داخل الفصل.

. وقوع مثل تلك الحالات للتنمر على الأطفال ومرورها دون تحقيق لعدم معرفة الناس بها.

. النرجسية، وتلذذ المعلم برؤية الأطفال وهم في حالة معاناة.