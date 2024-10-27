أبرز رسائل وقرارات الرئيس السيسي في احتفالية اتحاد القبائل العربية بذكرى انتصارات أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:58 مساءً - ارتفعت معدلات البحث عبر «جوجل» عن أبرز قرارات ورسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية بذكرى انتصارات أكتوبر، بالمدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الرئيس السيسي، مساء السبت 26 أكتوبر 2024، احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وقدم الحفل الفنان عمرو سعد، وأحياه عددًا من نجوم الغناء في مصر، وهم: «أنغام، محمد فؤاد، محمد منير، وحكيم»، وبمشاركة العديد من نجوم الفن، والمجتمع حاضرون في الحفل.

«رسائل وقرارات الرئيس السيسي» للشعب

وتنشر كلمتك أبرز رسائل وقرارات الرئيس السيسي، خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية بذكرى انتصارات أكتوبر، مساء السبت 27-10-2024 بالمدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، وجاءت كما يلي:

- قادرون على هزيمة التحديات الراهنة بنفس الروح التى انتصرنا بها في أكتوبر 1973.

- أشكر كل من ساهم في الاحتفالية من المجتمع المدني واتحاد القبائل العربية والمشاركين من جميع المحافظات.

- ذكرى أكتوبر ستظل غالية وخالدة في وجدان جميع المصريين.

- إرادة الشعب قادرة على تحقيق الانتصار مهما كانت التحديات.

- قادرون معا على تخطى كل الصعاب والتحديات.

- الرئيس الراحل محمد أنور السادات دفع الكثير من أجل تحقيق النصر.

- إنشاء حي باسم الحاجة فرحانة في سيناء.

فيلم تسجيلي بعنوان حكاية أبطال

وتم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «حكاية أبطال ، بدأ منذ فجر التاريخ مع توحيد الملك مينا موحد القطرين في مصر، حيث استطاع توحيد «الدلتا والصعيد» تحت اسم أرض الإله «مصر»، والتي لم تنقسم من التوحيد حتى يومنا الحاضر.

واستعرض الفيلم تعرض مصر إلى غزو الهكسوس واحتلال الشمال، حتى جاء الملك أحمس واعتمد على محاربي النوبة في هزيمة الهكسوس.

كما أوضح الفيلم دور قبائل سيناء في قطع خط المدد والنجاة عن الهكسوس، حتى استطاع الملك أحمس طردهم من مصر، ومن بعده وصلت جيوش الملك تحتمس حتى وصلت إلى أعماق آسيا.

وأشار الفيلم إلى أن الملك رمسيس الثاني هو أول من عقد معاهدة سلام في التاريخ، ومرت على مصر الآشوريين والإغريق والفرس والبطالمة والرومان والأمويين والعباسيين والمماليك، حتى جاء المغول وبمساعدة قبائل سيناء مع الجيش كانت هذه أول هزيمة للمغول.