محافظ الجيزة: الكشف مجانًا على 2517 مواطنًا من أهالي قرية غمازة بالصف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:57 مساءً - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية الشئون الصحية بتكثيف القوافل الطبية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية خاصة بالقرى بنطاق المراكز والمدن فى إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وتابع محافظ الجيزة القافلة العلاجية التي وجهتها مديرية الشئون الصحية بالجيزة على مدار يومين بقرية غمازة الكبرى بمركز ومدينة الصف لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى القرية، حيث شملت القافلة تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجلدية، المسالك البولية، العظام، الأسنان، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأشعة).



أهمية القوافل العلاجية في توسعة دائرة النفع

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القافلة تمكنت من تقديم الخدمات العلاجية لـ ٢٥١٧ مواطنًا من أهالى القرية، مؤكدًا أهمية القوافل العلاجية في توسعة دائرة النفع للمواطنين.

من جانبها، أكدت الدكتورة أمل رشدى مدير مديرية الشئون الصحية، أنه تم صرف الأدوية لجميع الحالات مجانًا، إلى جانب تحويل بعض الحالات التي بحاجة إلى مزيد من الرعاية لتلقى العلاج بالمستشفيات المتخصصة على نفقة الدولة، مشيرًا إلى قيام أجهزة التثقيف الصحي بالمديرية بعقد عدد من الندوات التعريفية للمواطنين بالقرى.

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