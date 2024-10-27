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المؤتمر: الرئيس السيسي أكد أننا قادرون على هزيمة التحديات الراهنة بنفس روح نصر أكتوبر - أخبار كلمتك

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المؤتمر: الرئيس السيسي أكد أننا قادرون على هزيمة التحديات الراهنة بنفس روح نصر أكتوبر - أخبار كلمتك

المؤتمر: الرئيس السيسي أكد أننا قادرون على هزيمة التحديات الراهنة بنفس روح نصر أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:39 مساءً - ثمن القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة الكبرى، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية انتصارات أكتوبر في استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى نظمها اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية بعنوان «حكايات الأبطال».

وأوضح جبر، إن كلمة الرئيس السيسي، أكدت أن ملحمة أكتوبر ملهمة ولن تنتهي، والنصر لم يكن بسيطا، ووراءه إرادة شعب رفض الهزيمة وتحدى نفسه والظروف.

وأضاف جبر، أن كلمة الرئيس السيسي كشفت أن التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن ليست أقل صعوبة مما واجهناه من قبل، وأننا سوف ننتصر على الصعوبات.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن ذكرى انتصارات أكتوبر ملهمة للمصريين في القدرة على التغلب على الصعاب والتحديات، وهو ما أكده الرئيس السيسي أننا قادرون على هزيمة التحديات الراهنة بنفس الروح التي انتصرنا بها في أكتوبر المجيد.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن المصريين يقفون خلف القيادة السياسية، خاصة في تلك الظروف الراهنة والتحديات الكبيرة، لأن الشعب المصري يعي جيداً تلك التحديات في منطقة تواجه كثيرا من التحديات والصراعات المستمرة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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