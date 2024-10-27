مدبولي يتابع مُستجدات المرحلة الأولى من مشروع تنمية رأس الحكمة وموقف تعويضات الأهالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:28 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمُتابعة المُستجدات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وكذا موقف التعويضات المقررة لأهالي المنطقة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، واللواء أحمد زكي، مُساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المٌسلحة، واللواء أحمد رضا، رئيس أركان المساحة بالهيئة الهندسية، والدكتور عصام خليفة، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومسئولىي الوزارات المعنية والمحافظة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المٌتابعة الدورية لمُستجدات الموقف الخاص بالمرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وكذا المُوقف الخاص بمدينة شمس الحكمة، وذلك بهدف العمل على تذليل أي تحديات، وحل أي مشكلات، مؤكدًا على ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد مع مُختلف الجهات المعنية.

البدء في أعمال البنية الأساسية للمشروع

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى الجهود المُستمرة لسرعة تسليم الأراضي الخاصة بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة للشريك الإماراتي، للبدء في أعمال البنية الأساسية لهذا المشروع المهم.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مستجدات موقف تسليم أرض المرحلة الأولى لمدينة رأس الحكمة، وكذا موقف حصر قطع الأراضي، والمنازل، والمباني، والمغروسات، في مدينة رأس الحكمة، فضلًا عما تم صرفه من تعويضات لأهالي المنطقة حتى اليوم.

تنفيذ الشبكات الرئيسية وشبكة الطرق الرئيسية والفرعية

وأضاف المُتحدث الرسمي: تطرق الاجتماع إلى المُوقف الخاص بتنفيذ الشبكات الرئيسية وشبكة الطرق الرئيسية والفرعية ومختلف أوجه البنية الأساسية والمرافق للمنطقة البديلة بمنطقة شمس الحكمة، والذي يتضمن مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، ومناطق مفتوحة، وكذا موقف تخصيص الأرض لتنفيذ مشروع إنشاء مدرسة تجريبية بمنطقة شمس الحكمة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع تضمن أيضًا، استعراض موقف إعادة تسكين المرحلة الأولى بمنطقة "شمس الحكمة" داخل ولاية محافظة مطروح، وموقف ما تم تحريره من عقود للأهالي في هذا الشأن، وما هو متبق من عقود جار العمل على سرعة إتمام الإجراءات الخاصة بها.

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