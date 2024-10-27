هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى - أخبار كلمتك

بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى - أخبار كلمتك

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

رغم الخسارة أمام الإسماعيلي، أهلي 2005 يتأهل لنصف نهائي كأس مصر للشباب - أخبار كلمتك

رغم الخسارة أمام الإسماعيلي، أهلي 2005 يتأهل لنصف نهائي كأس مصر للشباب - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة السابعة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة السابعة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر مطار القاهرة إلى كاب فيردي (صور) - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر مطار القاهرة إلى كاب فيردي (صور) - أخبار كلمتك

الكشف عن جريمة قتل غامضه بعد العثور على جثة محروقة - أخبار كلمتك

الكشف عن جريمة قتل غامضه بعد العثور على جثة محروقة - أخبار كلمتك

توجيه هام للنائب العام بشان المتقطعين لقواطر ديزل الكهرباء - أخبار كلمتك

توجيه هام للنائب العام بشان المتقطعين لقواطر ديزل الكهرباء - أخبار كلمتك

مخاوف من استهداف عسكري لصنعاء - أخبار كلمتك

مخاوف من استهداف عسكري لصنعاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نومي مخاصمني».. رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نومي مخاصمني».. رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

إسماعيل عبد الغفار يشيد بالشراكة الإعلامية مع الشركة المتحدة في قمة الإبداع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إسماعيل عبد الغفار يشيد بالشراكة الإعلامية مع الشركة المتحدة في قمة الإبداع - أخبار كلمتك

إسماعيل عبد الغفار يشيد بالشراكة الإعلامية مع الشركة المتحدة في قمة الإبداع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:20 مساءً - قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور إسماعيل عبد الغفار، إن الأكاديمية تلعب دوراً رئيساً في دعم العمل العربي المشترك مرحبا بالحضور من الوزراء ومسؤلي الجامعة العربية، وأعضاء السلك الدبلوماسي في جمهورية مصر العربية.

وقال، خلال افتتاح أعمال قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، إن القمة تحظى بأهمية كبيرة في ظل تصاعد الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام، والتي تضفي لها القضايا الراهنة المزيد من الزخم.

وأشاد برعاية مجلس الوزراء والجامعة العربية بالإضافة إلى الشراكة الإعلامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي من شأنها اضافة المزيد من الأهمية للحدث.

وأضاف: الأكاديمية تؤمن بدور الإعلام، والنسخة الأولى تأتي بنكهة فلسطينية، في ظل الإيمان الراسخ بحق الفلسطينيين في بناء دولتهم المستقلة، مشددا على منح الشباب منصة من شأنها التعبير عن ارائهم، في ظل دورهم في رسم مستقبل الإعلام، خاصة مع التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب تطويرا في الأداء الإعلامي.

وتدور المناقشات حول الذكاء الاصطناعى وتحدياته في المجال الإعلامي، ومدى تأثير التكنولوجيا الحديثة على كتابة المحتوى الصحفي، فضلا عن تحديات التغطيات الإعلامية في الدول العربية، إلى جانب الأمن الرقمي للمؤسسات الإعلامية والصحفية، والصحة النفسية للإعلاميين والصحفيين.

وتتناول فعاليات القمة كذلك مسابقة «الميدياثون» للشباب العربي من صناع الأفلام والمصممين والمبرمجين، وطلبة كليات الإعلام من الجامعات العربية، والتي تغطي مختلف الموضوعات المتعلقة بمجالات الإعلام.

وتم الإعلان عن إهداء النسخة الأولى من القمة، للقضية الفلسطينية، فضلا عن تخصيص جائزة للأعمال الإبداعية في مجال حب ودعم فلسطين ضمن مسابقة الميدياثون، وذلك تأكيدا على الدعم الكامل الذي توليه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني واعتزازًا بصموده في الدفاع عن بلاده.

وتهدف النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي إلى جمع نخبة من الشخصيات العامة والإعلاميين لمناقشة القضايا الهامة في مجال الإعلام، بما يعكس ثقة المجتمع الإعلامي العربي في مصر كأحد أقطاب الاعلام وأقدمها في العالم العربي.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مصطفى الفقي يكشف خطوات ترامب تجاه حرب غزة وسر قمة الرياض قبل تنصيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق