رئيس مجلس الشيوخ يهنئ اليماحي بفوزه برئاسة البرلمان العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:20 مساءً - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصري، برقية تهنئة إلى السيد محمد أحمد اليماحي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي، و جاء نصها:

السيد محمد أحمد اليماحي

رئيس البرلمان العربي

أتقدم إليكم بخالص التهنئة بمناسبة فوزكم المستحق برئاسة البرلمان العربي، تلك الثقة التي تؤكد كفاءتكم ودوركم المتميز. ونحن على يقين بأنكم ستسهمون في تعزيز العمل البرلماني العربي ودعم التعاون بين الشعوب العربية.

كما يسرني تهنئة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على هذا الإنجاز المشرّف الذي يعكس مكانتها البارزة ودورها الإيجابي،

وكذلك أهنئ النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، لفوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

مع أطيب التمنيات بالتوفيق والسداد،

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

رئيس مجلس الشيوخ المصري