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التجنيد والتعبئة تنهي المواقف التجنيدية لعدد من ذوي الهمم وكبار السن (فيديو) - أخبار كلمتك

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التجنيد والتعبئة تنهي المواقف التجنيدية لعدد من ذوي الهمم وكبار السن (فيديو) - أخبار كلمتك

التجنيد والتعبئة تنهي المواقف التجنيدية لعدد من ذوي الهمم وكبار السن (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:49 صباحاً - فى إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوى الهمم وكبار السن، وإنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية التى توليها القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير عليهم فى أماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع عدد من اللجان التجنيدية إلى محافظات الإسماعيلية والشرقية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح وذلك لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لأبناء مصر من ذوى الهمم وكبار السن لإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان.

وخلال مراسم تسليمهم الشهادات ألقى اللواء محمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه التيسيرات الممكنة لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوى الهمم وكبار السن من خلال دفع اللجان بكافة مناطق التجنيد والتعبئة بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير كافة سبل الراحة وتقديم الدعم المعنوى لهم.

كما تضمنت المراسم تقديم عدداً من الفقرات الفنية لذوى الهمم أعقبها تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية، وأعرب ذوى الهمم ومرافقوهم عن جزيل الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقدمه لهم من كافة أوجه الرعاية والاهتمام بإعتبارهم جزءاً أصيلاً من أبناء شعب مصر العظيم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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