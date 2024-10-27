رئيس هيئة الدواء يدشن مشروع التتبع الدوائي لـ 4 مليارات عبوة بالسوق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:34 صباحاً - شهد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي داف وGS1 Egypt لتدشين مشروع التتبع الدوائي وذلك في إطار أهمية تتبع توزيع الأدوية وضمان سلامة وفاعلية الأدوية في مصر.

تدشين مشروع التتبع الدوائي

وقال الغمراوي: إن مشروع التتبع الدوائي يضمن تتبع 4 مليارات عبوة دواء يتم تداولها في السوق خلال عام، ومكافحة الأدوية المزيفة وغير المطابقة للمواصفات، والحد من التداول غير المشروع للأدوية، والتأكد من أن الأدوية المتاحة في الأسواق هي ذات جودة عالية.

وأكد الغمراوي، أن بداية المشروع ستكون بالمصانع، وبعدها إدخال أطراف المنظومة الدوائية المختلفة منها شركات التوزيع والصيدليات.

وأضاف أن بروتوكول التعاون خطوة ضمن خطوات أخرى لاستكمال مشروع التتبع الدوائي، بالتعاون مع كبرى الشركات المحلية والدولية.

جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية أعلنت عن توفير المستحضرات الخاصة بالمجموعات العلاجية للمضادات الحيوية وأدوية علاج الضغط وتم توزيعها على كافة الصيدليات بكافة المحافظات والتأكد من توافرها بكافة الموزعين على مستوى الجمهورية لضمان استمرار الإمدادات من تلك المستحضرات.

وأضاف مساعد رئيس الهيئة أنه تم توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع كافة المضادات الحيوية وأدوية علاج الضغط بكافة المصانع المحلية ومتابعة خطط وعمليات التصنيع المستمرة للتأكد من عدم تكرار أي نواقص من تلك المجموعات العلاجية كاملة لتوفيرها أولا بأول بالأسواق واستمرار المعدلات الطبيعية للتداول المحلي.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية من المجموعات العلاجية الهامة حرصًا على صحة وسلامة المرضى، وتوفير احتياجاتهم الدوائية.

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