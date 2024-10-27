الطلاب لوزير التعليم: التقييمات الأسبوعية ساعدتنا على التحصيل الدراسي ومذاكرة الدروس أولًا بأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:34 صباحاً - في إطار جولاته المتواصلة بمختلف المحافظات، قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، بجولة مفاجئة لمحافظة البحيرة، لمتابعة انتظام سير العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، والاختبارات الشهرية لطلاب مختلف مراحل النقل، وذلك فى إطار متابعته لانضباط المنظومة التعليمية داخل المدارس بكافة محافظات الجمهورية.

جولة مفاجئة لوزير التعليم بمدارس البحيرة لمتابعة انتظام العام الدراسي والاختبارات الشهرية

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للمتابعة والتخطيط الاستراتيجي.

واستهل محمد عبد اللطيف زيارته بمدرسة "منشأة مهنا الابتدائية" التابعة لإدارة كوم حمادة التعليمية، والتى يبلغ عدد طلابها فى الفترة الصباحية (٤٩١) طالبا وطالبة.

وتفقد الوزير فصول المدرسة لصفوف المراحل الأولى، وحرص على متابعة مستوى الطلاب، وأدائهم فى القراءة، كما اطلع على كراسات الواجب والحصة، حيث أشاد بدور واهتمام المعلمين بشرح الدروس ومتابعة كراسات الواجب، ووجه الوزير بتوفير كافة احتياجات المدرسة ومتطلباتها.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة "التوفيقية الجديدة للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة إيتاى البارود التعليمية والتى تضم (٥٤٥) طالبًا وطالبة.

برامج علاجية لضعاف القراءة والكتابة

وخلال تفقد الوزير لعدد من فصول الصفوف الابتدائية والإعدادية بالمدرسة، حرص على الاطلاع على كراسات الحصة والواجبات، ومتابعة مستوى الطلاب فى القراءة، كما تابع الاختبارات الشهرية للطلاب.

ووجه الوزير مديرة المدرسة بإعداد برامج علاجية لضعاف القراءة والكتابة بالمدرسة ومتابعة تقدم أداء الطلاب، كما وجه بإرسال لجنة للمدرسة بعد شهرين لمتابعة ما تم تنفيذه من توجيهات وقياس نتائج تحسن أداء الطلاب.

متابعة المستوى التعليمي للطلاب والاختبارات الشهرية

كما قام الوزير بزيارة مدرسة "كفر مساعد الابتدائية (ب)" التابعة لإدارة إيتاي البارود التعليمية والتى تضم (٨١٩) طالبا وطالبة، حيث تفقد قاعات رياض الأطفال، وفصول الصفوف الابتدائية، وحرص على متابعة المستوى التعليمي للطلاب والاختبارات الشهرية.

ثم توجه الوزير لتفقد مدرسة "الشهيد رفاعي شبل الإعدادية بنات" التابعة لإدارة إيتاى البارود التعليمية والتى تضم (٦٨٨) طالبة، حيث تفقد فصول المدرسة، وحرص على متابعة أداء المعلمين داخل الفصول، كما أشاد الوزير بأداء معلمة مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي، نظرا لدورها في شرح المادة وتنفيذ آليات التقييمات الأسبوعية بما انعكس على مستوى الطالبات واهتمامهن بكراسات الواجب والحصة.

واختتم الوزير جولته بمحافظة البحيرة، بزيارة مدرسة "شبرا النونة الإعدادية الثانوية المشتركة" التابعة لإدارة إيتاى البارود التعليمية، حيث يضم القسم الإعدادي (٢٥٧) طالبا وطالبة، ويضم القسم الثانوي (٥٧٣) طالبا وطالبة.

المستوى الدراسي للطلاب والطالبات

وقد تفقد الوزير فصول القسم الإعدادي، وتابع المستوى الدراسي للطلاب والطالبات، كما تفقد فصول القسم الثانوى بالمدرسة، أثناء امتحان شهر أكتوبر فى مادة اللغة العربية.

وتحدث الوزير مع الطلاب حول الصعوبات أو المشكلات التى تواجههم داخل المدرسة، ومدى استفادتهم من التقييمات الأسبوعية، حيث أكد الطلاب أن إجراء التقييمات ساعدهم على التحصيل الدراسي بالإضافة إلى مذاكرة الدروس أولا بأول، والتحضير لامتحان الشهر.

وحرص عبد اللطيف خلال جولته بمختلف مدارس المحافظة على متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط سير العام الدراسي، والتحقق من نسبة الكثافة في الفصول.

كما أشاد بنسب حضور الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية فى هذه المدارس، موجها باستمرار تحفيز الطلاب على الانتظام فى الحضور إلى المدرسة.

وأكد خلال جولته على مسئولية المعلمين عن متابعة الواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، وتطبيق قرار أعمال السنة، كما تابع آليات تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس ومستوى الإقبال عليها من الطلاب.

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