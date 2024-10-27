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إدارة التجنيد تقدم تيسيرات لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات - أخبار كلمتك

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إدارة التجنيد تقدم تيسيرات لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات - أخبار كلمتك

إدارة التجنيد تقدم تيسيرات لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:34 صباحاً -  قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع عدد من اللجان التجنيدية إلى محافظات الإسماعيلية والشرقية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح، وذلك لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لأبناء مصر من ذوي الهمم وكبار السن لإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان.

 

وجاء ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم وكبار السن، وإنطلاقًا من المسئولية الاجتماعية التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير عليهم فى أماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها.

 

إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

وخلال مراسم تسليمهم الشهادات ألقى اللواء محمـد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه التيسيرات الممكنة لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن من خلال دفع  اللجان بكافة مناطق التجنيد والتعبئة بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير كافة سبل الراحة وتقديم الدعم المعنوي لهم.

 

كما تضمنت المراسم تقديم عددًا من الفقرات الفنية لذوي الهمم أعقبها تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية، وأعرب ذوي الهمم ومرافقوهم عن جزيل الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقدمه لهم من كافة أوجه الرعاية والإهتمام باعتبارهم جزءًا أصيلًا من أبناء شعب مصر العظيم.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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