شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. موعد طرح كراسات شروط حجز «سكن لكل المصريين» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:31 صباحاً - سكن لكل المصريين 5.. تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح وحدة سكنية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5 يتضمن 78730 وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترا، حيث تم الانتهاء من جزء منها بينما لا يزال الجزء الآخر قيد الإنشاء.

موعد فتح باب التقديم لشقق الإسكان 2024

وأعلنت وزارة الإسكان، فتح باب شراء كراسة الشروط ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر 2024، حتى يوم الاثنين الموافق 25 من نفس الشهر، ويكون الطرح مخصصًا لذوي الهمم، وبالنسبة لباقِ المواطنين، فسيكون بإمكانهم شراء كراسة الشروط اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر المقبل حتى يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024.

أماكن بيع كراسة الشروط للإسكان الاجتماعي

ويتم إتاحة كراسة شروط الشقق ضمن مشروع «سكن لكل المصريين» من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، والتي تعمل يوميا من الساعة 8 صباحا حتى 3 عصرًا، مع بعض المكاتب التي تمتد فترة عملها حتى السادسة مساء.

شروط حجز شقق «سكن لكل المصريين 5 بنظام التمويل العقاري

نظام التمويل العقاري

- يتم التعاقد للمواطنين منخفضي الدخل بفائدة 8% سنويًا، وللمتوسطي الدخل بفائدة 12% سنويا.

مقدم الحجز

- يبدأ من 20% مع فترة تقسيط تصل إلى 20 عامًا.

حظر الشراء نقدا

- يجب على المتقدم الالتزام بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري.

السن

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، وألا يزيد عن 50 سنة للمواطنين منخفضي الدخل، وألا يتجاوز سن التقاعد بالنسبة لمتوسطي الدخل.

أهلية التصرف

- يجب أن يكون المتقدم ذا أهلية قانونية للتصرف والتعاقد.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

شهادة دخل

- توضح الدخل الشهري للمتقدم.

إيصال مرافق

- مثل فاتورة كهرباء أو مياه.

- قيد عائلي مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد الحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.