بمقدم 20 ألف جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:31 صباحاً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. بعد ترقب طال انتظاره 4 سنوات، قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل، لذا باتت معدلات البحث عن موعد الطرح والشروط المطلوبة من أكثر الكلمات بحثا على مؤشر جوجل خلال الأيام القليلة الماضية.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ينتظر الكثير من الشباب، موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، فمن المقرر أن يبدأ الحجز يوم الاثنين 18 نوفمبر وحتى يوم الإثنين 25 نوفمبر من نفس الشهر للمواطنين من ذوي الهمم فقط.

أما عن باقي المواطنين، سيتاح لهم الحجز اعتبارًا من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 وحتى يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

سيتم طرح كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بسعر 300 جنيه وبالمصروفات الإدارية ستصل إلى 355 جنيه، ويمكن الحصول عليها من مكاتب البريد المتواجدة في المحافظات التي تشملها الشقق المطروحة.

وتعمل مكاتب البريد يوميًا من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الـ3 ظهرًا، كما يعمل بعضها خلال الفترة المسائية من الساعة لـ11 صباحًا وحتى الـ 6 مساءً.

عدد شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تتضمن شقق الإسكان الاجتماعي 2024، المقرر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة 10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل، بالإضافة إلى 60 ألف وحدة لمحدودي الدخل.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي

تشمل مناطق طرح وحدات شقق الإسكان الاجتماعي في عدة مدن، من بينها:

-أكتوبر الجديدة.

-العاشر من رمضان.

-برج العرب الجديدة.

-السادات.

-أخميم الجديدة.

-سوهاج الجديدة.

-قنا الجديدة.

-غرب قنا.

-طيبة الجديدة.

-المنيا الجديدة.

-أسوان الجديدة.

عدد وحدات الإسكان الاجتماعي جاهزة للتسليم الفوري المكان العدد أكتوبر الجديدة 3200 وحدة العاشر من رمضان 120 وحدة برج العرب الجديدة 1000 وحدة بمدينة السادات 2400 وحدة 30.95 جنيه الجيزة 2455 وحدة الشرقية 325 وحدة المنوفية 3045 وحدة الفيوم 3495 وحدة

أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

تتراوح أسعار الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي 2024 الدخل ما بين 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

بينما تتراوح أسعار الوحدات بالمدن الجديدة ما بين 415 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه، وذلك وفقا للمعلومات المعلنة من صندوق الإسكان الاجتماعي.

يصل مقدم جدية الحجز على الشقق في المحافظات لـ 20 ألف جنيه، ويبلغ مقدم جدية الحجز للتقديم على الشقق الجديدة في المدن لـ 30 ألف جنيه.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أعلنت وزارة الإسكان عن مجموعة من الشروط التي يجب على الراغبين في التقديم الالتزام بها، وجاءت كالتالي:

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- وأن يكون يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، وليس مؤسسة أو شركة.

- يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت فتح باب الحجز.

-يمنع منعا باتا على الأسرة الواحدة «الزوج والزوجة والأبناء القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

- يشترط عدم حصوله على وحدة سكنية مسبقًا.

-يشترط عدم الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة أو من أي جهة عامة.

الأوراق المطلوبة لشقق الإسكان الاجتماعي 2024

يجب على جميع المتقدمين على شقق الإسكان الاجتماعي تجهيز مجموعة من المستندات، وجاءت كما يلي:

شهادة دخل لتوضيح دخل الأسرة ومدى ملاءمته لمعايير الحجز.

إيصال مرافق لإثبات محل الإقامة الحالي.

قيد عائلي مميكن

برنت تأمينات لمكان العمل.

قسيمة زواج مميكنة في حالة وجود زوجة.

صورة شهادات ميلاد الأبناء لتوثيق الأبناء القصر.

صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها

صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

صورة من إيصال سداد كراسة الشروط

تقديم الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه.

كما يجب تقديم استمارة الحجز موضح بها المدينة والمحافظة ونوع الوحدة المطلوبة.

رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يمكن للأشخاص الراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024، الدخول على الرابط الخاص بالتقديم من خلال الضغط هنا.

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

-يجب الدخول على موقع التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

- ثم يقوم المتقدم على شقق الإسكان بإدخال بياناته ومرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا شرط أن تكون سارية.

- ثم يختار المتقدم الدور الذي يرغب في السكن به.

-ومن ثم يضغط المتقدم على أيقونة أرغب التقديم، ومن ثم ملء كافة البيانات المطلوبة.