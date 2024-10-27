بيان عاجل من «الأرصاد».. تفاصيل درجة الحرارة اليوم وحالة الطقس في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:31 صباحاً - درجة الحرارة اليوم.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في مصر، ودرجة الحرارة اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، محذرة من الأجواء الباردة.

حالة الطقس اليوم

ويسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود مائل للبرودة ليلًا على جميع الأنحاء، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم.

حالة الطقس في مصر

وعن حالة الطقس في مصر، قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد نشاط رياح معتدلة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما تعمل على تلطيف الأجواء، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

درجة الحرارة اليوم

من جهتها، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، ودرجات الحرارة اليوم ، وذلك عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، والمذاع عبر قناة الأولى المصرية.

وقالت منار غانم، إن اليوم يشهد استقرارًا في الأحوال الجوية بشكل ملحوظ، حيث تسجل العظمى 29 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، فضلًا عن وجود اعتدال في سرعات الرياح مع وجود زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس.

طقس اليوم

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من البرودة ليلًا نظرًا لانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لافتة إلى أن درجات الحرارة الصغرى انخفضت بصورة كبيرة، ويجب مراعاة فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار.

درجات الحرارة اليوم

وأوضحت أنه رغم انخفاض درجة الحرارة إلا أن عدم وجود نشاط للرياح لن يكون الجو باردًا بصورة كبيرة، كما أن التوقعات تشير إلى أنه لا يوجد أي فرص لسقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن الظاهرة الجوية التي تسيطر على ساعات الصباح الباكر هي الشبورة المائية والتي دائمًا ما تكون مصاحبة لفترات الاستقرار في الأحوال الجوية.