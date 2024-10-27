وزير التعليم يشيد بأداء معلمة رياضيات في البحيرة لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:16 صباحاً - أشاد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأداء معلمة مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي، بمدرسة "الشهيد رفاعي شبل الإعدادية بنات" التابعة لإدارة إيتاي البارود التعليمية بمحافظة البحيرة والتى تضم (٦٨٨) طالبة وذلك نظرا لدورها في شرح المادة وتنفيذ آليات التقييمات الأسبوعية بما انعكس على مستوى الطالبات واهتمامهن بكراسات الواجب والحصة.

وأجرى محمد عبد اللطيف منذ قليل، جولة مفاجئة لعدد من المدارس بمحافظة البحيرة لمتابعة انتظام العام الدراسي والاختبارات الشهرية خلال العام الدراسي الحالي 2024-2025.

العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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