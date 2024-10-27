المتحف المصري بالتحرير يعرض تمثالًا فريدًا لـ«أنوبيس» رمز التحنيط، تعرف عليه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:16 صباحاً - عرض المتحف المصري بالتحرير، تمثالا لـ«أنوبيس» رمز التحنيط والطقوس الجنائزية والمقابر.

تمثال أنوبيس، كلمتك

المتحف المصري بالتحرير يعرض تمثال أنوبيس

وارتبط أنوبيس بعملية التحنيط، وكان أحد عناوينه "هو الذي في قاعة التحنيط"، وكان هذا الرأس قناعًا يرتديه كهنة أنوبيس أثناء الطقوس والطقوس الدينية، ويبدو أن الحواجب وبعض أجزاء الوجه قد تم ذهبيتها، وتعود الرأس الى الفترة المتأخرة.

كما عرض المتحف المصري بالتحرير تمثالًا مصنوعًا بطريقة القالب لمعبود نهر النيل نيلوس، يصوره مستلقيًا على جانبه.

معبود الفيضان السنوي

واكد المتحف المصري بالتحرير أنه لم يكن هناك معبود للنيل في الحضارة المصرية القديمة، ولكن كان هناك فقط معبودًا للفيضان السنوي، وهو المعبود حعبي، ذلك فلم يعبد المصري القديم نهر النيل في شكله المجرد، لكنه قدسه لكونه المصدر الرئيسي للنماء وخصوبة أرض بلاده، ويعتبر أحد أهم وأطول الأنهار في العالم، وخلال العصرين اليوناني والروماني، أصبح المعبود نيلوس معبودًا رسميًّا للنيل.

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