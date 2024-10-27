محافظ بني سويف يستقبل وزير الثقافة في مستهل زيارته للمحافظة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:09 صباحاً - استقبل محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الأحد، وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وذلك في حضور نائب المحافظ بلال حبش، وسامي علام السكرتير العام المساعد، وبعض قيادات الوزارة والهيئة العامة لقصور الثقافة.

ومن المقرر أن يصطحب المحافظ الوزير في جولة تفقدية لقصر ثقافة بني سويف للوقوف على متطلبات دعم القصر وتوفير احتياجاته لتفعيل دوره في إثراء الحياة الثقافية وتعزيز مشاركته في المبادرات الرئاسية التي تستهدف تنمية الإنسان المصري لاسيما مبادرة بداية للتنمية البشرية.