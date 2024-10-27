هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى - أخبار كلمتك

بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى - أخبار كلمتك

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

رغم الخسارة أمام الإسماعيلي، أهلي 2005 يتأهل لنصف نهائي كأس مصر للشباب - أخبار كلمتك

رغم الخسارة أمام الإسماعيلي، أهلي 2005 يتأهل لنصف نهائي كأس مصر للشباب - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة السابعة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة السابعة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر مطار القاهرة إلى كاب فيردي (صور) - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر مطار القاهرة إلى كاب فيردي (صور) - أخبار كلمتك

الكشف عن جريمة قتل غامضه بعد العثور على جثة محروقة - أخبار كلمتك

الكشف عن جريمة قتل غامضه بعد العثور على جثة محروقة - أخبار كلمتك

توجيه هام للنائب العام بشان المتقطعين لقواطر ديزل الكهرباء - أخبار كلمتك

توجيه هام للنائب العام بشان المتقطعين لقواطر ديزل الكهرباء - أخبار كلمتك

مخاوف من استهداف عسكري لصنعاء - أخبار كلمتك

مخاوف من استهداف عسكري لصنعاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نومي مخاصمني».. رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نومي مخاصمني».. رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

محافظ بني سويف يستقبل وزير الثقافة في مستهل زيارته للمحافظة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محافظ بني سويف يستقبل وزير الثقافة في مستهل زيارته للمحافظة - أخبار كلمتك

محافظ بني سويف يستقبل وزير الثقافة في مستهل زيارته للمحافظة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:09 صباحاً - استقبل محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الأحد، وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وذلك في حضور نائب المحافظ بلال حبش، وسامي علام السكرتير العام المساعد، وبعض قيادات الوزارة والهيئة العامة لقصور الثقافة.

ومن المقرر أن يصطحب المحافظ الوزير في جولة تفقدية لقصر ثقافة بني سويف للوقوف على متطلبات دعم القصر وتوفير احتياجاته لتفعيل دوره في إثراء الحياة الثقافية وتعزيز مشاركته في المبادرات الرئاسية التي تستهدف تنمية الإنسان المصري لاسيما مبادرة بداية للتنمية البشرية.

اقرأ أيضاً
ضمن سلسلة لقاءاته.. وزير الثقافة يستمع لمقترحات اتحاد كتاب مصر

قبل عرضه بساعات.. إنذار لـ وزير الثقافة لتغيير اسم فيلم الملحد

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق