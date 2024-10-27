جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:09 صباحاً - جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024.. تزامنًا مع انطلاقها اليوم، يبحث العديد من الطلاب عن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي».

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2024

أعلنت المديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، عن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، والتي تبدأ من اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر.

عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

تبدأ امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، من اليوم الأحد 27 أكتوبر، وتستمر امتحانات شهر أكتوبر 2024 حتى نهاية الأسبوع الجاري.

جداول امتحانات شهر أكتوبر 2024 في الجيزة

وجاءت جداول امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث في محافظة الجيزة، كالتالي:

جدول امتحانات أكتوبر للصف الثالث الابتدائي

- يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر: محتوى متعدد التخصصات «اكتشف» التربية الدينية.

جدول امتحانات أكتوبر للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

- يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر: امتحان مادتي الرياضيات، و تكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات أكتوبر للصفين الأول والثاني الإعدادي

- يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

- يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر: امتحان مادتي الجبر، والإحصاء والتربية الفنية.

- يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.

- يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي.

- يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر: امتحان مادة الدراسات.

جدول امتحانات أكتوبر للصف الأول الثانوي

- يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر: امتحان مادتي الرياضيات، والتاريخ.

- يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر: امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

- يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر: امتحان مادة العلوم المتكاملة.

جدول امتحانات أكتوبر للصف الثاني الثانوي

- يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر: امتحان الرياضيات التاريخ للشعبة الأدبي، وامتحان الرياضيات والأحياء للشعبة العلمي.

- يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر: امتحان مادة علم النفس للشعبة الأدبي، وامتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمي.

- يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر: امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبي، وامتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمي.

جداول امتحانات شهر أكتوبر 2024 في القاهرة

وجاءت جداول امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث في محافظة القاهرة، كالتالي:

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في القاهرة

- يوم الأحد 27 أكتوبر: امتحان اللغة عربية والتربية الدينية

- يوم الإثنين 28 أكتوبر: متعدد التخصصات.

- يوم الثلاثاء 29 أكتوبر: امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء 30 أكتوبر: امتحان اللغة إنجليزية.

جدول امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في القاهرة

- يوم الأحد 27 أكتوبر: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الإثنين 28 أكتوبر: امتحان علوم ومهارات مهنية.

- يوم الثلاثاء 29 أكتوبر: امتحان رياضيات وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأربعاء 30 أكتوبر: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس 31 أكتوبر: امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في القاهرة

- يوم الأحد 27 أكتوبر: امتحان اللغة العربية.

- يوم الإثنين 28 أكتوبر: امتحان الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 29 أكتوبر: امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الأربعاء 30 أكتوبر: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس 31 أكتوبر: امتحان العلوم.

جدول امتحانات شهر أكتوبر الصف الأول الثانوي

- يوم الأحد 27 أكتوبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الاثنين 28 أكتوبر: امتحان التاريخ والفلسفة والمنطق.

- يوم الثلاثاء 29 أكتوبر: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأربعاء 30 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الخميس 31 أكتوبر: امتحان مادة العلوم المتكاملة.

جدول امتحانات شهر أكتوبر الصف الثاني الثانوي أدبي

- يوم الأحد 27 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الاثنين 28 أكتوبر: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 29 أكتوبر: امتحان علم النفس والجغرافيا.

- يوم الأربعاء 30 أكتوبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الخميس 31 أكتوبر: امتحان مادة التاريخ.

جدول امتحانات شهر أكتوبر الصف الثاني الثانوي علمي

- يوم الأحد 27 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الاثنين 28 أكتوبر: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 29 أكتوبر: امتحان مادتي الكيمياء والأحياء.

- يوم الأربعاء 30 أكتوبر: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وتطبيقات الرياضيات.

- يوم الخميس 31 أكتوبر: امتحان مادة الفيزياء.