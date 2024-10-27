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رئيس مجلس الشيوخ يهنئ محمد اليماحي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس الشيوخ يهنئ محمد اليماحي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي - أخبار كلمتك

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ محمد اليماحي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:52 صباحاً - بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برقية تهنئة إلى محمد أحمد اليماحي، بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي.

وأعرب عبد الرازق - في نص البرقية - عن خالص التهنئة بمناسبة فوز اليماحي المستحق برئاسة البرلمان العربي، موضحا أن تلك الثقة تؤكد كفاءته ودوره المتميز، مؤكدا ثقته في أنه سيسهم في تعزيز العمل البرلماني العربي ودعم التعاون بين الشعوب العربية.

وقال عبد الرازق: كما يسرني تهنئة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على هذا الإنجاز المشرف الذي يعكس مكانتها البارزة ودورها الإيجابي.

كما هنأ رئيس مجلس الشيوخ، النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بمناسبة فوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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